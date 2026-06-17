FW-Langthaler: Nächster Anschlag auf Österreichs Unternehmer!

Wien (OTS) -

Die ÖVP-SPÖ-NEOS-Bundesregierung setzt ihren wirtschafts- und kapitalmarktfeindlichen Kurs fort und greift erneut direkt in die Taschen der Unternehmer. Mit dem Doppelbudget 2027/2028 soll die Möglichkeit gestrichen werden, den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag durch den Erwerb begünstigter Wertpapiere zu nutzen. Für Wirtschaftsjahre ab 2027 fällt dieses bewährte Instrument weg.

Besonders hart trifft diese Maßnahme tausende Selbständige, Freiberufler, Ärzte, Steuerberater, IT-Dienstleister und kleine Unternehmer, die oftmals keinen laufenden Bedarf an größeren Sachinvestitionen haben. Für sie war der Erwerb von Wertpapieren eine sinnvolle und praktikable Möglichkeit, den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag auszuschöpfen. Künftig wird ihnen dieser Weg verwehrt.

Unverständlich ist diese Maßnahme auch deshalb, weil der Gewinnfreibetrag über Wertpapierinvestitionen über Jahre hinweg ein vernünftiges Gegengewicht zur steuerlichen Begünstigung des 13. und 14. Monatsgehalts von Arbeitnehmern war. Nun wird ausgerechnet Unternehmern ein wichtiges steuerliches Entlastungsinstrument genommen.

Darüber hinaus schwächt die Bundesregierung den österreichischen Kapitalmarkt. Anstatt privates Kapital zu mobilisieren, die Aktienkultur zu stärken und Unternehmen den Zugang zu Kapital zu erleichtern, wird ein funktionierender Anreiz abgeschafft. Das ist wirtschaftspolitisch kurzsichtig.

Die Freiheitliche Wirtschaft sieht darin eine versteckte Steuererhöhung und eine weitere Verschlechterung der Rahmenbedingungen für jene Menschen, die mit Leistung, Verantwortung und unternehmerischem Risiko Arbeitsplätze schaffen, Steuern zahlen und den Wohlstand unseres Landes erwirtschaften.

„Die ÖVP-SPÖ-NEOS-Regierung redet von Standortpolitik, liefert aber neue Belastungen für Unternehmer. Wer den Gewinnfreibetrag über Wertpapiere streicht, belastet Selbständige und Freiberufler zusätzlich, schwächt den Kapitalmarkt und bestraft Eigenverantwortung, Vorsorge und Leistung. Finanzminister Marterbauer setzt damit seinen unternehmerfeindlichen Kurs fort, während ÖVP und NEOS als angebliche Wirtschaftsparteien tatenlos zusehen. Österreich braucht mehr Anreize für Leistung, Investition und Vermögensaufbau – nicht weniger. Es ist Zeit für eine echte wirtschaftspolitische Kurskorrektur“, so FW-Generalsekretär Reinhard Langthaler.