Steuersenkung plus: dm macht zeitgemäße Ernährung leistbarer

Salzburg/Wals (OTS) -

Die österreichische Bundesregierung senkt mit 1. Juli 2026 die Mehrwertsteuer auf bestimmte Grundnahrungsmittel von 10 auf 4,9 Prozent. Die gesetzliche Steuersenkung gibt dm drogerie markt in den entsprechenden Warengruppen 1:1 an die Kundinnen und Kunden weiter und rundet im Sinne der Preiswürdigkeit ab. Außerdem nutzt dm diese Maßnahme, um eine spürbare Entlastung beim täglichen Einkauf umzusetzen: dm senkt zugleich die Preise auf zahlreiche weitere Produkte, die das Unternehmen als „Grundnahrungsmittel der Gegenwart“ versteht – etwa pflanzliche Drinks, Getreidealternativen und Spezialmehle, die nicht von der Steuersenkung profitieren. Insgesamt werden damit ab 1. Juli über 170 Artikel im dm Lebensmittelsortiment günstiger.

„Wir begrüßen es sehr, dass die Bundesregierung den Einkauf von Grundnahrungsmitteln gezielt entlastet. Für uns ist das ein sinnvoller Anlass, einen Schritt weiterzugehen“, sagt Thomas Köck, Geschäftsführer dm Österreich. „Für viele Haushalte gehören heute nicht mehr nur Reis oder klassisches Weizenmehl zum täglichen Warenkorb, sondern genauso Alternativen für Milch und Getreide oder Spezialmehle. Uns ist wichtig, dass alle davon profitieren. Auch Menschen, die sich vegan ernähren oder Unverträglichkeiten haben. Deshalb geben wir die Steuersenkung bei unseren Grundnahrungsmitteln 1:1 weiter, runden im Sinne der Kunden ab und senken gleichzeitig die Preise bei weiteren Nahrungsmitteln.“

Was ab 1. Juli bei dm günstiger wird

Ab 1. Juli 2026 werden bei dm sowohl die gesetzlich begünstigten Grundnahrungsmittel als auch zusätzlich ausgewählte Produkte aus ähnlichen Warengruppen im Preis gesenkt. Bei den rund 110 klassischen Grundnahrungsmitteln gibt dm die reduzierte Mehrwertsteuer vollständig an die Kundinnen und Kunden weiter und rundet die neuen Preise zusätzlich nach unten.

Betroffen sind etwa:

Weizenmehl und Weizengrieß

Reis

ungefüllte Nudeln

H-Milch

Speisesalz

Parallel dazu werden ab 1. Juli weitere Lebensmittel günstiger, die aus Sicht von dm zentral für eine moderne, gesundheitsbewusste Ernährung sind. Diese Produkte fallen nicht unter die Steuersenkung, für sie gelten weiterhin die Steuersätze von 10 beziehungsweise 20 Prozent. dm senkt die Preise bewusst bei zusätzlich rund 60 Produkten im Durchschnitt um 6 Prozent.

Dazu zählen insbesondere:

pflanzliche Drinks (z. B. Hafer-, Reis- und Not-Milk-Varianten)

Hülsenfrüchte sowie Vollkornreis und andere Getreidealternativen wie Quinoa, Bulgur oder Hirse

Spezialmehle (z. B. Roggen-, Mandel-, Hafer- oder Reismehl)

ausgewählte Flocken und Trockenprodukte, etwa 4-Korn-Flocken oder Trockenfrüchte

Beispielsweise wird der dmBio Couscous, 500 g um 7 Prozent beziehungsweise um 10 Cent günstiger (1,25 Euro statt 1,35 Euro). Der dmBio Müsli Riegel Hafer Nuss 3er Pack, 105 g wird von 2,15 Euro auf 1,95 Euro preisgesenkt (9 Prozent), beim dmBio Organgensaft, 1 l beträgt die Preissenkung 14 Prozent (2,95 Euro statt 3,45 Euro). Besonders deutlich fällt die Entlastung bei bestimmten pflanzlichen Drinks aus. So wird etwa der dmBio Hafer Soja Drink, 1 l im Juli um rund 17 Prozent günstiger (1,15 Euro statt 1,40 Euro).

Mehr Entlastung für zeitgemäße Ernährung

Mit der Kombination aus gesetzlicher Steuersenkung und zusätzlichen Preisanpassungen setzt dm ein Zeichen für eine Ernährungsweise, die Gesundheit, Nachhaltigkeit und Vielfalt verbindet. „Wir verstehen uns als Kompetenzträger rund um Gesundheit und Wohlbefinden – dazu gehört ganz ausdrücklich auch die Ernährung“, erklärt Thomas Köck. „Wer sich vielfältig, pflanzenbetont und vollwertig ernähren möchte, sollte dafür nicht finanziell benachteiligt werden. Mit den zusätzlichen Preissenkungen ab Juli unterstreichen wir unseren Anspruch, preiswürdig zu sein und verantwortungsvoll zu handeln.“

Pflanzliche Alternativen sind, wie das Bundeszentrum für Ernährung hervorhebt, in der Regel ressourcenschonender in der Herstellung und tragen zu einer klimafreundlicheren Lebensweise bei. Indem dm in diesen Sortimenten die Preise senkt, wird nachhaltigere Ernährung für mehr Menschen leistbarer. Gleichzeitig geht es um Fairness gegenüber unterschiedlichen Ernährungsweisen.

„In den letzten Jahren hat sich dm zu einem wichtigen Grundversorger für Themen rund um Gesundheit und Ernährung entwickelt“, ergänzt Christian Freischlager, Ressortleiter Marketing & Einkauf und Mitglied der dm Geschäftsleitung. „Mit dmBio und Marken unserer Partner bieten wir von Mehl und Reis bis hin zu Vollkorn- und Alternativprodukten eine große Auswahl an Basislebensmitteln. Uns ist wichtig, dass die Menschen bei uns qualitativ hochwertige, gesunde Nahrungsmittel zu fairen Preisen finden – unabhängig davon, ob sie sich klassisch, vegetarisch oder vegan ernähren.“

Konsequente Umsetzung von Preiswürdigkeit und Verantwortung

Die Preissenkungen fügen sich nahtlos in das bestehende Dauerpreiskonzept „dm immergünstig“ ein: dm setzt seit vielen Jahren auf langfristig gültige, transparente Preise statt kurzfristiger Aktionitis und konnte in den vergangenen Jahren wiederholt eine deutlich geringere Teuerung im eigenen Warenkorb verzeichnen als die allgemeine Inflation in Österreich.

„Mit dieser Initiative zeigt dm erneut: Preiswürdigkeit und Verantwortung für Gesundheit, Vielfalt und Umwelt sind kein Widerspruch, sondern gehen Hand in Hand“, betont Thomas Köck.

