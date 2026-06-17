- 17.06.2026, 08:30:32
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- OTS0017
Termine am 17. Juni in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 10.30 Uhr, Pressekonferenz FSW-Geschäftsbericht 2025 mit Stadtrat Peter Hacker, NEOS-Gemeinderätin Arabel Bernecker-Thiel und den FSW-Geschäftsführer*innen Anita Bauer, Susanne Winkler und Michael Rosenberg (3., Fonds Soziales Wien, Guglgasse 7-9)
- 11.00 Uhr, Pressekonferenz der FPÖ Wien zum Thema „Wien am Schuldenabgrund“ mit nicht amtsführendem Stadtrat Dominik Nepp und nicht amtsführender Stadträtin Ulrike Nittmann (1., Rathaus, FPÖ-Wien Landtagsklub, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452)
- 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Floridsdorf (21., Haus der Begegnung, Angerer Str. 14)
- 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Penzing (14., Festsaal des Pflegewohnhauses Baumgarten, Seckendorfstraße 1)
- 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Donaustadt (22., Dr.-Adolf-Schärf-Platz 8, 1. Stock)
(Schluss) red
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