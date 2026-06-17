  • 17.06.2026, 08:23:32
  • /
  • OTS0015

Kunsthalle Wien und PW-Magazine veranstalten Performance-Tag zur Sommersonnenwende am 21. Juni 2026

"PW LIVE: In Living Daylight" präsentiert ganztägiges Performance-Programm von in Wien lebenden Künstler*innen

Wien (OTS) - 

Die Kunsthalle Wien freut sich, einen vom PW-Magazine kuratierten Performance-Tag anzukündigen. Mit Beiträgen von den Künstler*innen Bryony Dawson, Paul Ebhart, Alix Eynaudi, Han-Gyeol Lie, Maria Mercedes (Julia Müllner & Camilla Schielin), Sainkho Namtchylak, Evelyn Plaschg und Frank Wasser, wurde er im Rahmen der Ausstellung Lebt und arbeitet in Wien: Contemporary Art from Vienna für den Tag der Sommersonnenwende am 21. Juni, konzipiert.

PW LIVE: In Living Daylight ist ein mehrstündiges Performanceprogramm, das sich im Wandel des Lichts entfaltet. Vom Vormittag bis zum frühen Abend nehmen Gesten, Texte und Klänge von in Wien lebenden Künstler*innen verschiedener Generationen zwischen der Kunsthalle Wien Karlsplatz (11:00–14:00 Uhr) und dem Museumsquartier (17:00–21:00 Uhr) Gestalt an.

Timetable

Kunsthalle Wien Karlsplatz

  • 11:00 Paul Ebhart
  • 12:00 Alix Eynaudi & Han-Gyeol Lie
  • 13:00 Frank Wasser

Kunsthalle Wien Museumsquartier

  • 17:00 Evelyn Plaschg
  • 18:00 Maria Mercedes (Julia Müllner & Camilla Schielin)
  • 19:00 Bryony Dawson
  • 20:00 Sainkho Namtchylak

Alle Presseunterlagen finden Sie unter:
PW LIVE: In Living Daylight – Kunsthalle Wien

PW LIVE: In Living Daylight

Datum: 21.06.2026, 11:00 Uhr - 21.06.2026, 21:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Kunsthalle Wien Museumsquartier und Karlsplatz

URL: https://kunsthallewien.at/veranstaltung/pw-live-in-living-daylight

Rückfragen & Kontakt

Kunsthalle Wien
Iseult Grandjean
Telefon: +43-1-52189-221
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

[Sonntag, 21.06.2026, 11:00]

Kunsthalle Wien

Rückfragen & Kontakt

Kunsthalle Wien
Iseult Grandjean
Telefon: +43-1-52189-221
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright