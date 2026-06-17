Kunsthalle Wien und PW-Magazine veranstalten Performance-Tag zur Sommersonnenwende am 21. Juni 2026

Wien (OTS) -

Die Kunsthalle Wien freut sich, einen vom PW-Magazine kuratierten Performance-Tag anzukündigen. Mit Beiträgen von den Künstler*innen Bryony Dawson, Paul Ebhart, Alix Eynaudi, Han-Gyeol Lie, Maria Mercedes (Julia Müllner & Camilla Schielin), Sainkho Namtchylak, Evelyn Plaschg und Frank Wasser, wurde er im Rahmen der Ausstellung Lebt und arbeitet in Wien: Contemporary Art from Vienna für den Tag der Sommersonnenwende am 21. Juni, konzipiert.

PW LIVE: In Living Daylight ist ein mehrstündiges Performanceprogramm, das sich im Wandel des Lichts entfaltet. Vom Vormittag bis zum frühen Abend nehmen Gesten, Texte und Klänge von in Wien lebenden Künstler*innen verschiedener Generationen zwischen der Kunsthalle Wien Karlsplatz (11:00–14:00 Uhr) und dem Museumsquartier (17:00–21:00 Uhr) Gestalt an.

Timetable

Kunsthalle Wien Karlsplatz

11:00 Paul Ebhart

12:00 Alix Eynaudi & Han-Gyeol Lie

13:00 Frank Wasser

Kunsthalle Wien Museumsquartier

17:00 Evelyn Plaschg

18:00 Maria Mercedes (Julia Müllner & Camilla Schielin)

19:00 Bryony Dawson

20:00 Sainkho Namtchylak

Alle Presseunterlagen finden Sie unter:

PW LIVE: In Living Daylight – Kunsthalle Wien

PW LIVE: In Living Daylight

Datum: 21.06.2026, 11:00 Uhr - 21.06.2026, 21:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Kunsthalle Wien Museumsquartier und Karlsplatz

URL: https://kunsthallewien.at/veranstaltung/pw-live-in-living-daylight