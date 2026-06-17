- 17.06.2026, 08:23:32
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Kunsthalle Wien und PW-Magazine veranstalten Performance-Tag zur Sommersonnenwende am 21. Juni 2026
"PW LIVE: In Living Daylight" präsentiert ganztägiges Performance-Programm von in Wien lebenden Künstler*innen
Die Kunsthalle Wien freut sich, einen vom PW-Magazine kuratierten Performance-Tag anzukündigen. Mit Beiträgen von den Künstler*innen Bryony Dawson, Paul Ebhart, Alix Eynaudi, Han-Gyeol Lie, Maria Mercedes (Julia Müllner & Camilla Schielin), Sainkho Namtchylak, Evelyn Plaschg und Frank Wasser, wurde er im Rahmen der Ausstellung Lebt und arbeitet in Wien: Contemporary Art from Vienna für den Tag der Sommersonnenwende am 21. Juni, konzipiert.
PW LIVE: In Living Daylight ist ein mehrstündiges Performanceprogramm, das sich im Wandel des Lichts entfaltet. Vom Vormittag bis zum frühen Abend nehmen Gesten, Texte und Klänge von in Wien lebenden Künstler*innen verschiedener Generationen zwischen der Kunsthalle Wien Karlsplatz (11:00–14:00 Uhr) und dem Museumsquartier (17:00–21:00 Uhr) Gestalt an.
Timetable
Kunsthalle Wien Karlsplatz
- 11:00 Paul Ebhart
- 12:00 Alix Eynaudi & Han-Gyeol Lie
- 13:00 Frank Wasser
Kunsthalle Wien Museumsquartier
- 17:00 Evelyn Plaschg
- 18:00 Maria Mercedes (Julia Müllner & Camilla Schielin)
- 19:00 Bryony Dawson
- 20:00 Sainkho Namtchylak
Alle Presseunterlagen finden Sie unter:
PW LIVE: In Living Daylight – Kunsthalle Wien
PW LIVE: In Living Daylight
Datum: 21.06.2026, 11:00 Uhr - 21.06.2026, 21:00 Uhr
Art: Aufführungen/Bühne
Ort: Kunsthalle Wien Museumsquartier und Karlsplatz
URL: https://kunsthallewien.at/veranstaltung/pw-live-in-living-daylight
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Kunsthalle Wien
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Telefon: +43-1-52189-221
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