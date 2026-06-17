ViennaEstate Immobilien AG: Rückblick auf die 20. ordentliche Hauptversammlung im HoHo Wien

Wien (OTS) -

Zahlreiche Aktionärinnen und Aktionäre nahmen gestern, am 16. Juni 2026, an der ViennaEstate Hauptversammlung teil, welche die Gelegenheit bot, auf das Geschäftsjahr 2025 zurückzublicken. Im Mittelpunkt standen das solide Konzernergebnis, die stabile Eigenkapitalbasis sowie ein umfassender Marktausblick. Vor dem Hintergrund der weiterhin unsicheren Marktlage wurde zudem eine Dividende vorgeschlagen, die im Einklang mit einer stabilitätsorientierten Unternehmenspolitik steht.

Wien, 17. Juni 2026 – Gestern versammelten sich die Aktionärinnen und Aktionäre der ViennaEstate Immobilien AG zur 20. ordentlichen Hauptversammlung im HoHo Wien in der Seestadt. Die rege Teilnahme unterstreicht erneut die Bedeutung einer transparenten und kontinuierlichen Kommunikation mit den Investorinnen und Investoren. Das Unternehmen erwirtschaftete 2025 ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von rund 5,3 Millionen Euro sowie einen Konzernjahresüberschuss von rund 3,6 Millionen Euro. Die Bilanzsumme lag bei rund 140 Millionen Euro, während die Eigenkapitalquote auf 40 % gesteigert werden konnte.

Finanzielle Stärke und konsequente Strategie

„Der Fokus der ViennaEstate Gruppe lag im Geschäftsjahr 2025 klar auf der Stärkung der Eigenkapitalbasis, der Reduktion des Fremdkapitals sowie einer vorsichtigen Investitionspolitik“, erklärt Vorstandsvorsitzender Mag. Peter Lazar. Das verzinsliche Fremdkapital konnte weiter abgebaut werden, gleichzeitig blieb die Liquiditätssituation solide, und das trotz eines bewusst in Kauf genommenen negativen Cashflows infolge erhöhter Tilgungen. Auch im operativen Bereich zeigte sich Stabilität: Vorstand Helmut Dietler ergänzt: „Die Umsätze aus Dienstleistungen, Vermietung und Bewirtschaftung bildeten weiterhin ein verlässliches Fundament, während der Immobilienverkauf angesichts der Marktbedingungen herausfordernd blieb.“

Dividende unter Wahrung der Stabilität

Vor dem Hintergrund der weiterhin unsicheren Marktlage schlagen Vorstand und Aufsichtsrat eine Dividende von 0,40 Euro je Aktie vor. Die vorsichtige Dividendenpolitik trägt den erhöhten Anforderungen an Liquidität, Finanzierungsbedingungen und Investitionsnotwendigkeiten Rechnung. Gleichzeitig bleibt das Unternehmen seiner langfristigen Strategie treu, stabile und verlässliche Ausschüttungen zu ermöglichen.

Im Rahmen der Hauptversammlung wurden zudem mehrere Beschlüsse gefasst. So entschieden die Aktionärinnen und Aktionäre unter anderem, die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder von bislang sechs auf fünf zu reduzieren und damit die Gremienstruktur effizienter auszurichten.

Über die ViennaEstate Gruppe

Die ViennaEstate Gruppe mit ihren 50 Mitarbeiter*innen blickt auf eine zwanzigjährige Firmengeschichte zurück. Das Unternehmen verfügt über 1,2 Milliarden Euro Assets under Management und bietet gemeinsam mit seinen Tochter-gesellschaften die gesamte Wertschöpfungskette – von Asset Management über klassische Immobilienverwaltung und Maklerwesen bis hin zu bautechnischen Sonderdienstleistungen. Das ganzheitliche Geschäftsmodell umfasst alle Aktivitäten des Immobilienmanagements: vom Investment über die Entwicklung und den Handel bis hin zur Strukturierung, Finanzierung und laufenden Bewirtschaftung.

Besuchen Sie auch unsere barrierefreie Webseite unter https://www.viennaestate.com.

ViennaEstate @ Social Media:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/viennaestate-immobilien

Instagram: https://www.instagram.com/viennaestate/

TikTok: https://www.tiktok.com/@vienna.estate