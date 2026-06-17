  • 17.06.2026, 08:20:35
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Medientermin: Entscheidung über Aktionsplan für PAIS und ME/CFS: Vier ehemalige Gesundheitsminister werden aktiv und unterstützen Petition

Mediengespräch mit Rudolf Anschober, Andrea Kdolsky, Johannes Rauch und Maria Rauch-Kallat im „Ströck-Feierabend“ am 18. Juni 2026, um 10.00 Uhr.

Wien (OTS) - 

Im Namen der WE&ME Foundation freuen wir uns die Vertreterinnen und Vertreter der Medien zum Mediengespräch am Donnerstag, den 18. Juni 2026, um 10.00 Uhr, zu „Ströck-Feierabend“ (1070 Wien, Burggasse 52-54) einzuladen.

Wenige Tage vor der Entscheidung über einen neuen nationalen Aktionsplan für Postakute Infektionssyndrome (PAIS) wie Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom (ME/CFS) werden vier ehemalige Gesundheitsminister aktiv. Gemeinsam unterstützen sie eine Petition zur Verbesserung der Patientenversorgung, thematisieren aktuelle Probleme und zeigen Lösungswege auf. Sie weisen auf die mangelnde Umsetzung des ursprünglichen Aktionsplans aus dem Jahr 2024 hin und zeigen schwerwiegende Folgen für Betroffene und deren Angehörige auf. Weitere Kritikpunkte sind die mangelnde Transparenz sowie zu geringe Einbeziehung von Experten und Betroffenen in die Entwicklung des nationalen Aktionsplans.

Ihre Gesprächspartner sind:

  • Rudolf Anschober, Gesundheitsminister a.D., Moderation
  • Andrea Kdolsky, Gesundheitsministerin a.D. (Videobotschaft)
  • Johannes Rauch, Gesundheitsminister a.D.
  • Maria Rauch-Kallat, Gesundheitsministerin a.D.
  • Caroline Ströck, Begrüßung

Im Anschluss an das Gespräch besteht die Möglichkeit für Interviews und persönlichen Austausch mit den Podiumsteilnehmern.

Weitere Informationen auf weandmecfs.org

Mediengespräch WE&ME Foundation

Entscheidung über Aktionsplan für PAIS und ME/CFS: Vier ehemalige Gesundheitsminister werden aktiv und unterstützen Petition

Datum: 18.06.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Ströck-Feierabend
Burggasse 52-54
1070 Wien
Österreich

URL: https://www.leisure.at/de/presse/7870/Entscheidung-ueber-Aktionsplan-fuer-PAIS-und-MECFS-Vier-ehemalige-Gesundheitsminister-werden-aktiv-und-unterstuetzen-Petition

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[Donnerstag, 18.06.2026, 10:00]

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