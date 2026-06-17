10. AUSTRIAN WORLD SUMMIT: Internationale Stimmen, konkrete Lösungen und ein Appell an die nächste Generation

Wien (OTS) -

Mit internationalen Gästen, inspirierenden Diskussionen und konkreten Lösungen für eine nachhaltige Zukunft ging heute der 10. AUSTRIAN WORLD SUMMIT (AWS) in der Wiener Hofburg erfolgreich zu Ende. Unter dem Motto „WE ARE UNSTOPPABLE“ versammelte die Jubiläumsausgabe Vertreter:innen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Zivilgesellschaft und setzte ein starkes Zeichen für Zusammenarbeit und Zuversicht in herausfordernden Zeiten.

Mit rund 1.000 Teilnehmer:innen vor Ort, zahlreichen Livestream-Zuseher:innen, 33 Speaker:innen aus rund 20 Ländern und 500 Schülerinnen und Schülern zählte die Jubiläumsausgabe zu den bislang größten in der Geschichte des Summits.

Mit einem eindringlichen Appell an die junge Generation schloss Arnold Schwarzenegger die Konferenz ab. Besonders erfreut zeigte er sich darüber, dass Menschen aller Generationen vertreten waren – und vor allem so viele junge Menschen den Weg zur Konferenz gefunden hatten. Er ermutigte sie, ihre Stimme zu erheben, sich aktiv einzubringen und Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen: „Let your voice be heard. Don’t just complain. Get involved. You are the change.“ Seine Botschaft: Nicht nur Missstände aufzeigen, sondern selbst Teil der Lösung werden – denn jede und jeder Einzelne kann Veränderung bewirken.

Gemeinsam schneller handeln

Nach einem Kamingespräch zwischen Arnold Schwarzenegger und der ehemaligen US-Vizepräsidentin Kamala Harris betonten im anschließenden Panel Minnesotas Gouverneur Tim Walz und EU-Energiekommissar Dan Jørgensen, dass weder Luftverschmutzung noch die Folgen der Energiekrise vor Landesgrenzen haltmachen. Die Welt sei auf dem richtigen Weg, doch es brauche mehr Entschlossenheit und Tempo. Mit einem Augenzwinkern diskutierten die beiden, ob der Weg zur Transformation eher einem Sprint oder einem Marathon gleiche – und kamen zu dem Schluss, dass beides gefragt sei: ein Marathon im Sprinttempo.

Das Panel „Shaping Tomorrow: Innovation for a Changing World“ zeigte klar, dass Klimaschutz und wirtschaftlicher Erfolg kein Widerspruch sind, sondern einander stärken. Norbert Totschnig, Tom Buttgenbach und weitere Expert:innen waren sich einig: Innovation, Investitionen in saubere Technologien und der Ausbau erneuerbarer Energien treiben die Transformation voran und stärken zugleich Wettbewerbsfähigkeit und Energiesicherheit.

Menschen inspirieren, Wandel gestalten

Die menschliche Seite des Wandels rückten die Panels „Purpose and Planet: How Spirituality Drives Climate Action“ und „The Power of Sport“ in den Fokus. Sie betonten die Kraft von Werten, Hoffnung und Vorbildern. Richard Gere, Lorna Gold, Rabbi Jonathan Wittenberg, Najma Mohamed, Veronika Aigner, Benjamin Karl und Heather Mills machten deutlich, dass gesellschaftliche Veränderungen dort beginnen, wo Menschen Verantwortung übernehmen, andere inspirieren und an die Möglichkeit einer besseren Zukunft glauben. Politische Beschlüsse allein reichen nicht – echter Wandel entsteht durch Menschen, die mit ihrem Handeln andere bewegen.

Das Panel „How Sustainable Food Can Transform Our World“ zeigte, welche Rolle nachhaltige Ernährung für eine klimafreundliche Zukunft spielt. Wolfgang Grabher, Maya Leinenbach, Heather Mills und Anders Klöcker waren sich einig, dass Innovationen entlang der gesamten Lebensmittelkette entscheidend sind, um nachhaltigen Konsum alltagstauglich zu machen. Mit Persönlichkeiten wie Maya Leinenbach setzte der AUSTRIAN WORLD SUMMIT 2026 daher bewusst einen Schwerpunkt auf Content Creator:innen und Influencer:innen, die Millionen Menschen erreichen und Klimaschutz dort sichtbar machen, wo gesellschaftliche Trends entstehen.

Die nächste Generation im Mittelpunkt

Ein zentrales Anliegen des AUSTRIAN WORLD SUMMIT bleibt die Einbindung junger Menschen. Nach einem musikalischen Auftakt von Lemo präsentierten junge Innovator:innen und Changemaker:innen konkrete Lösungen für globale Herausforderungen. Das Panel „Driving the Change: Next-Gen Climate Leadership“ zeigte eindrucksvoll, dass die Transformation längst begonnen hat. So präsentierte Deborah Gael solarbetriebene Kühlsysteme gegen Energiearmut in Afrika, Amy Ma innovative Robotik für eine ressourcenschonendere Landwirtschaft und Caroline Chen Technologien, die ungenutzte Energie aus Wasserinfrastruktur nutzbar machen.

Lösungen zum Anfassen

Bei einer Ausstellung präsentierten Unternehmen, Organisationen und Initiativen innovative Technologien, nachhaltige Produkte und zukunftsweisende Projekte, die schon heute konkrete Antworten auf globale Herausforderungen liefern. Die Besucher:innen erhielten dabei die Möglichkeit, Lösungen aus den Bereichen Energie, Mobilität, Ernährung und Kreislaufwirtschaft hautnah zu erleben und mit den Menschen hinter den Ideen ins Gespräch zu kommen.

Die Klimakonferenz wurde durch die Unterstützung zahlreicher Partner ermöglicht. Besonderer Dank gilt den Hauptpartnern Amrize, Sun Minimeal, Österreichische Post AG sowie der Raiffeisen Holding Niederösterreich-Wien, die den AUSTRIAN WORLD SUMMIT mit ihrem Engagement maßgeblich unterstützen.

Für einen emotionalen Schlusspunkt sorgten schließlich Monika Langthaler und Arnold Schwarzenegger. Unter großem Applaus verkündete Schwarzenegger mit seinem berühmten Satz „I’ll be back“, was viele im Publikum bereits gehofft hatten. Monika Langthaler lüftete daraufhin das Geheimnis und gab den Termin für die nächste Ausgabe bekannt: Der 11. AUSTRIAN WORLD SUMMIT findet am 8. Juni 2027 statt.