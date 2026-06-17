Teil des „Paket 6“ um rund 35 Mio. Euro verkauft – UBM setzt erste Schritte der neuen Strategie um

Wien (OTS) -

Der Verkauf stärkt das Portfolio-Rebalancing der UBM und fließt direkt in den zweiten Schwerpunkt der Unternehrnensstrategie – „Bezahlbares Wohnen“.

17.06.2026. Erst vor wenigen Wochen verkündete die UBM Development AG („UBM“) im Zuge ihrer Gesamtjahres-Bilanzvorlage die Erweiterung ihrer Strategie. Ziel ist es, auf die veränderten Erwartungen des Wohnungsmarktes zu reagieren. Jetzt leitet das Unternehmen erfolgreich die erste Phase dieses Portfolio-Rebalancings ein: Mit dem Verkauf eines Teilportfolios aus dem sogenannten „Paket 6“ konnten insgesamt rund 35 Mio. Euro (exakt 34,8 Mio. Euro) erlöst werden. Die daraus UBM (50% Eigentümer) zuzurechnenden Mittel fließen künftig direkt in die strategische Neuausrichtung für „Bezahlbares Wohnen“.

In diesem Segment besteht bereits heute ein erheblicher, bislang unzureichend gedeckter Nachfragedruck, der sich in Zukunft weiter verschärfen wird. Die UBM verfolgt hierbei konsequent eine Zwei-Produkt-Strategie („Bezahlbar“ und „Premium“). Während im Premium-Bereich weiterhin der Fokus auf der bewährten Holz-Hybrid-Bauweise in Metropolen liegt, setzt UBM im Segment „Bezahlbares Wohnen“ auf Technologieoffenheit sowie eine nachfrageorientierte geografische Ausrichtung über die Metropolen hinaus.

Das veräußerte Portfolio umfasst mehrere Nahversorgungs-Standorte in Wien und Schwechat. Konkret handelt es sich um Mietrechte an den Liegenschaften Wientalstraße 45 (Hotel), 1140 Wien, EKZ Elterleinplatz 11–13, 1170 Wien, Ada-Christengasse / Hanson-Center, 1100 Wien, B7 Brünner Straße 219–221, 1210 Wien, sowie Zentrum Schwechat Wiener Straße 12–16, 2320 Schwechat. Darüber hinaus werden das Superädifikat an der Nahversorgungszentrum Sibeliusstraße 2a, 1100 Wien, sowie ein Baurecht an der Wiener Straße 12–16, 2320 Schwechat, übertragen.

„Mit diesem Verkauf setzen wir einen weiteren konsequenten Schritt im Rebalancing unseres Portfolios und stärken zugleich unsere Fokussierung auf die strategischen Kernbereiche der UBM“, sagt Franz Panwinkler, Geschäftsführer der UBM Development Österreich GmbH. „Das erfolgreiche Closing zeigt, dass für gut strukturierte Immobilienportfolios an etablierten Standorten weiterhin Nachfrage besteht.“

Auch auf Käuferseite wird der Erwerb positiv bewertet. KR Peter Schaider erklärt: „Die erworbenen Standorte verfügen über langjährig etablierte Nutzungen und liegen in gewachsenen Wiener Bezirks- beziehungsweise Stadtteilstrukturen. Wir sehen darin eine solide Ergänzung unseres Bestandsportfolios (Auhofcenter und Riverside) und freuen uns, diese Immobilien langfristig weiterzuführen und weiterzuentwickeln.“

Verkäuferin ist die Ekazent Realitätengesellschaft m.b.H., die zu jeweils 50 Prozent im Eigentum der UBM Development AG und der FERRIS WHEEL Zwei GmbH, einer Gesellschaft die durch die Kollitsch Invest gemanagt wird, steht. Erworben wurde

das sogenannte „Paket 6“ im November 2016, Teil-Portfolios daraus wurden auch schon in der Vergangenheit veräußert.

UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt im Premium-Segment auf Metropolen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Darüber hinaus tritt UBM als Pionier im Bereich Bezahlbares Wohnen in Städten mit Bedarf, auch außerhalb von Metropolen, auf. Mit über 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.