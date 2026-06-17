Vorausmeldung LEBENSART: Was uns weiterbringt

St. Pölten (OTS) -

Arten sterben, Energie muss neu gedacht werden – und dann soll ich auch noch was kochen. Klingt nach viel? Ist es. Aber es gibt erstaunlich gute Ideen für alle drei. Lies in der neuen Ausgabe der LEBENSART, was uns weiterbringt – von der Lust, etwas auszuprobieren, den kleinen guten Ideen und den Gemeinschaften, die mehr ermöglichen.