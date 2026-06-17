BUSINESSART 2/2026: Industrielle (R)evolution

St. Pölten (OTS) -

Geschäftsmodelle entwickeln sich mit der Emissionsreduktion evolutionär, manchmal sogar revolutionär. Versicherungsunternehmen müssen sich wegen den Risiken durch die Klimakrise neu aufstellen. Mit Mobilitätsmanagement sparen Unternehmen nicht nur CO 2 ein, sondern auch Kosten. Auch Workation und damit Verträge mit Mitarbeiter*innen sind im Sommer und der BUSINESSART 2/2026 Thema.