- 17.06.2026, 08:00:32
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BUSINESSART 2/2026: Industrielle (R)evolution
Morgen erscheint die neue Ausgabe des nachhaltigen Wirtschaftsmagazins aus dem Lebensart Verlag.
Geschäftsmodelle entwickeln sich mit der Emissionsreduktion evolutionär, manchmal sogar revolutionär. Versicherungsunternehmen müssen sich wegen den Risiken durch die Klimakrise neu aufstellen. Mit Mobilitätsmanagement sparen Unternehmen nicht nur CO2 ein, sondern auch Kosten. Auch Workation und damit Verträge mit Mitarbeiter*innen sind im Sommer und der BUSINESSART 2/2026 Thema.
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Lebensart Verlag
Martina Madner
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