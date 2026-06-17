Wien: Katholische Medien Akademie graduierte Jungjournalisten

Wien (OTS) -

Die Katholische Medien Akademie (KMA) hat am Dienstagabend in Wien sieben Nachwuchsjournalistinnen und -journalisten Zertifikate über den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung verliehen. Nach drei Semestern konnten die Teilnehmenden des Kurses "Journalismus als Beruf" (Jahrgang 24/25) studienbegleitend ihre Ausbildung bei renommierten Referentinnen und Referenten aus der österreichischen Medienlandschaft abschließen. Darunter APA-Chefredakteurin Maria Scholl, Andreas Pfeifer, Leiter des ORF-Büros in Berlin, sowie Antonia Gössinger, Ombudsfrau des österreichischen Presserats. Die Leiterin der ORF-Hauptabteilung "Religion und Ethik - multimedial", Barbara Krenn, gab dem journalistischen Nachwuchs bei der Feierstunde im Club 4 am Stephansplatz journalistische Leitlinien mit auf den Weg.

Sich heute für den Beruf Journalismus zu entscheiden, sei mutig und herausfordernd, denn dieser stehe unter großem Druck - wirtschaftlich, technologisch und durch die wachsende Flut an Desinformation, sagte die Religionsjournalistin Krenn. "Kaum ein anderer Beruf wird so häufig kritisiert und zugleich so dringend gebraucht wie der von Journalistinnen und Journalisten". Das habe einen einfachen Grund: "Journalismus arbeitet - wenn man so möchte - am Nervensystem einer Demokratie. Er verbindet Informationen mit Öffentlichkeit, Öffentlichkeit mit Meinungsbildung und Meinungsbildung mit politischem Handeln."

"Kompass der Orientierung"

Der Journalismus stecke zwar in einer Krise, habe aber Zukunft, verwies Krenn auf technische Erneuerungen. KI könne Texte schreiben und Bilder erzeugen, "aber sie kann keine Verantwortung übernehmen und keine demokratische Öffentlichkeit gestalten". Dafür brauche es Menschen mit Neugier, Mut, Integrität und Urteilsfähigkeit, die hinausgehen und zuhören, die Macht kontrollieren und unbequeme Fragen stellen. Eine Gesellschaft brauche Journalistinnen und Journalisten, die nicht nur fragen: "Was erzeugt Klicks?" Sondern: "Was verdient Aufmerksamkeit? Was ist wichtig, bedeutsam und relevant?"

Ausbildung seit 1978

Die Katholische Medien Akademie hat sich seit ihren Anfängen im Jahr 1978 zu einer anerkannten Journalistenausbildungsstätte im Print-, Radio-, TV- und Onlinebereich etabliert. KMA-Präsident ist der Theologe Hubert Philipp Weber, Protektor der KMA ist der Medienbischof und Salzburger Erzbischof Franz Lackner. Generalsekretär der Ausbildungsstätte ist der Philosoph und Soziologe Simon Varga. (Infos und weiteres Kursangebot: www.kma.at)

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