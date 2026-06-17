Hochschule Campus Wien: Masterstudium Technical Management ab sofort vollständig auf Englisch

Wien (OTS) -

Die Hochschule Campus Wien setzt einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Internationalisierung und erweitert ihr englischsprachiges Studienangebot: Das berufsbegleitende Masterstudium Technical Management (MSc)* wird ab dem Studienjahr 2026/27 vollständig in englischer Sprache angeboten.

Antwort auf die Anforderungen einer vernetzten Welt

Mit dieser Weiterentwicklung reagiert die Hochschule auf die zunehmende Internationalisierung von Wirtschaft und Arbeitswelt sowie auf den steigenden Bedarf an Führungskräften, die technologische Expertise mit Managementkompetenz verbinden. Das Studium vermittelt fundierte Kenntnisse an der Schnittstelle von Technologie, Innovation, Strategie und Leadership und bereitet die Studierenden gezielt auf Führungsaufgaben in einem globalen Umfeld vor.

„Technologische Innovationen entstehen heute in internationalen Netzwerken. Mit dem vollständig englischsprachigen Studium schaffen wir optimale Voraussetzungen, damit unsere Studierenden globale Projekte erfolgreich leiten und in technologiegetriebenen Unternehmen Verantwortung übernehmen können. Gleichzeitig stärken wir ihre Fähigkeit, technische Expertise mit strategischem Managementwissen zu verbinden – eine Kombination, die am Arbeitsmarkt besonders gefragt ist“, erklärt Studiengangsleiter Andreas Posch.

Technologie verstehen, Innovation gestalten, Teams führen

Das viersemestrige Masterstudium richtet sich an Absolvent*innen technischer Bachelorstudiengänge sowie an Berufstätige, die ihre Karriere gezielt weiterentwickeln möchten.

Die Studierenden erwerben Kompetenzen, um technische Entwicklungen wirtschaftlich zu bewerten, interdisziplinäre Teams zu führen und strategische Entscheidungen in komplexen Organisationen zu treffen. Durch die Verbindung von technischer Spezialisierung mit betriebswirtschaftlichem Know-how und Führungs- und Managementkompetenzen werden sie optimal auf die Anforderungen moderner Unternehmen vorbereitet.

Hervorragende Karriereperspektiven in Zukunftsbranchen

Absolvent*innen des Masterstudiums verfügen über ein Qualifikationsprofil, das am Arbeitsmarkt stark nachgefragt wird. Karrieremöglichkeiten eröffnen sich unter anderem in den Bereichen Technologie- und Innovationsmanagement, IT-Management, Projekt- und Prozessmanagement, Produktmanagement sowie in Führungsfunktionen der Industrie, des Energie- und Umweltsektors oder technologieorientierter Dienstleistungsunternehmen. Die internationale Ausrichtung des Studiums erweitert darüber hinaus die Einsatzmöglichkeiten auf globalen Arbeitsmärkten.

Internationalisierung stärkt die Hochschule Campus Wien

Mit der Umstellung auf Englisch verfolgt die Hochschule Campus Wien konsequent ihre Internationalisierungsstrategie. Das Studienangebot wird damit für internationale Studierende noch attraktiver und schafft gleichzeitig zusätzliche Möglichkeiten für internationale Kooperationen mit Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen.

„Internationalisierung bedeutet weit mehr als die Verwendung einer gemeinsamen Sprache. Sie schafft neue Perspektiven, fördert den interkulturellen Austausch und stärkt die Innovationskraft von Hochschulen. Mit dem englischsprachigen Masterstudium Technical Management erhöhen wir unsere internationale Sichtbarkeit, gewinnen neue Zielgruppen und bereiten unsere Studierenden noch besser auf die Anforderungen eines globalen Arbeitsmarktes vor“, betont Evelyn Süss-Stepancik, Vizerektorin für Lehre und Internationalisierung.

Globale Chancen für Studierende und Unternehmen

Die englischsprachige Ausrichtung des Studiengangs eröffnet Studierenden den Zugang zu internationalen Netzwerken, vielfältigen Karrieremöglichkeiten und einer globalen Lernumgebung. Gleichzeitig profitieren Unternehmen von Absolvent*innen, die sowohl technologische als auch wirtschaftliche Herausforderungen verstehen und in internationalen Kontexten erfolgreich agieren können. Mit dem englischsprachigen Masterstudium Technical Management unterstreicht die Hochschule Campus Wien ihren Anspruch, praxisnahe und zukunftsorientierte Ausbildung auf internationalem Niveau anzubieten und damit einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung von Fach- und Führungskräften für die Wirtschaft von morgen zu leisten.

*Vorbehaltlich der Genehmigung durch die entsprechenden Gremien bzw. die AQ Austria.

Hochschule Campus Wien

Mit über 9.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

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