Weninger (SPÖ): „Qualitätsjournalismus ist das Fundament einer starken Demokratie“

Wien (OTS) -

Katharina Weninger, Wiener SPÖ-Gemeinderätin, begrüßt die Weiterführung und Weiterentwicklung der Wiener Medieninitiative als wichtigen Schritt zur Stärkung des unabhängigen Qualitätsjournalismus, des Medienstandorts Wien und einer vielfältigen demokratischen Öffentlichkeit.

Wien investiert in unabhängigen Qualitätsjournalismus

Im heutigen Wiener Gemeinderat wurde die Weiterführung der Wiener Medieninitiative für die Jahre 2026 bis 2029 beschlossen. Weninger betonte die zentrale Rolle unabhängiger Medien für eine funktionierende Demokratie. “Demokratie braucht Öffentlichkeit. Und Öffentlichkeit braucht unabhängigen, qualitätsvollen Journalismus“, so Weninger. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Medienunternehmen haben sich in den vergangenen Jahren massiv verändert. Werbeeinnahmen sinken, digitale Plattformen schöpfen Aufmerksamkeit und Erlöse ab und die rasante Entwicklung von Künstlicher Intelligenz stelle Redaktionen vor neue Herausforderungen. „Wien reagiert auf diese Entwicklungen nicht mit Abwarten, sondern mit konkretem Handeln. Die Wiener Medieninitiative zeigt seit 2019, dass gezielte öffentliche Förderung wirkt“, erklärt Weninger.

Weiterentwicklung mit vier starken Förderschienen

Besonders hervor hob Weninger die inhaltliche Weiterentwicklung des Programms. Künftig werde die Wiener Medieninitiative mit vier Förderschienen die gesamte Bandbreite der Wiener Medienlandschaft abdecken - von der Gründung neuer Medienprojekte bis hin zu großen Transformationsvorhaben. „Wer eine innovative Idee für ein Medienunternehmen hat, soll die Chance bekommen, diese auch umzusetzen. Gleichzeitig unterstützen wir bestehende Medienhäuser bei ihrer Weiterentwicklung und schaffen Raum für neue Kooperationen und technologische Innovationen“, sagte Weninger. Ein besonderer Schwerpunkt liege auf der neuen Förderschiene für Medienkooperationen. „Wenn Medienhäuser gemeinsam Lösungen entwickeln, profitieren nicht nur einzelne Unternehmen, sondern die gesamte Branche. Genau solche Zukunftsprojekte wollen wir fördern“, betonte die SPÖ-Gemeinderätin.

Starke Medien sichern Vielfalt und Demokratie

Mit einem Gesamtbudget von 5,7 Millionen Euro setze Wien ein klares Zeichen für Medienvielfalt, hochwertige Arbeitsplätze und demokratische Teilhabe. „Man muss sich die Frage stellen, was es unsere Gesellschaft kostet, wenn Qualitätsjournalismus verschwindet. Die Antwort lautet: deutlich mehr als diese Investition“, so Weninger. Die Wiener Medieninitiative stehe für transparente und unabhängige Projektförderung, bei der journalistische Qualität und wirtschaftliche Tragfähigkeit im Mittelpunkt stehen. „Wir stärken damit nicht nur den Medien- und Wirtschaftsstandort Wien. Wir sichern die Grundlage für eine informierte, vielfältige Öffentlichkeit und damit einen wesentlichen Baustein unserer Demokratie. Das ist heute wichtiger denn je“, erklärte Weninger abschließend.

(schluss)ip