  • 16.06.2026, 17:59:02
  • /
  • OTS0175

Wissenschaftsstadträtin Kaup-Hasler zum Tod von Peter Kampits

Wien (OTS) - 

“Mit Peter Kampits verliert Wien einen bedeutenden Philosophen, Hochschullehrer und öffentlichen Intellektuellen, der die Wissenschaftslandschaft über Jahrzehnte hinweg geprägt hat“, so die Stadträtin. „Kampits verstand Philosophie als lebendige Auseinandersetzung mit den Fragen unserer Zeit. Sein Wirken hat die Wissenschaft und das öffentliche Denken in Österreich nachhaltig bereichert.“

Peter Kampits, 1942 in Wien geboren, studierte Philosophie, Psychologie und Geschichte an der Universität Wien und setzte seine Ausbildung an der Sorbonne in Paris fort. Internationale Lehrtätigkeiten führten ihn in zahlreiche europäische Länder sowie in die USA. Wissenschaftlich beschäftigte er sich insbesondere mit dem Existenzialismus, der Gegenwartsphilosophie sowie mit ethischen Fragestellungen in Medizin, Wissenschaft und Gesellschaft.

Als langjähriger Professor und Vorstand des Instituts für Philosophie sowie als Gründungsdekan der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft der Universität Wien gestaltete Peter Kampits den Universitätsstandort Wien entscheidend mit. Zugleich brachte er sich über viele Jahre engagiert in gesellschaftliche Debatten ein und machte philosophische Fragestellungen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich.

„Meine Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freundinnen und Freunden sowie seinen zahlreichen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern“, so Kaup-Hasler.

Peter Kampits wurde für seine wissenschaftlichen Leistungen vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien.

Rückfragen & Kontakt

Philipp Stoisits
Mediensprecher StRin Mag.a Veronica Kaup-Hasler
+43 1 4000 811 75
[email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Stadt Wien - Kommunikation und Medien (KOM)

Rückfragen & Kontakt

Philipp Stoisits
Mediensprecher StRin Mag.a Veronica Kaup-Hasler
+43 1 4000 811 75
[email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright