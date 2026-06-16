Wissenschaftsstadträtin Kaup-Hasler zum Tod von Peter Kampits

Wien (OTS) -

“Mit Peter Kampits verliert Wien einen bedeutenden Philosophen, Hochschullehrer und öffentlichen Intellektuellen, der die Wissenschaftslandschaft über Jahrzehnte hinweg geprägt hat“, so die Stadträtin. „Kampits verstand Philosophie als lebendige Auseinandersetzung mit den Fragen unserer Zeit. Sein Wirken hat die Wissenschaft und das öffentliche Denken in Österreich nachhaltig bereichert.“

Peter Kampits, 1942 in Wien geboren, studierte Philosophie, Psychologie und Geschichte an der Universität Wien und setzte seine Ausbildung an der Sorbonne in Paris fort. Internationale Lehrtätigkeiten führten ihn in zahlreiche europäische Länder sowie in die USA. Wissenschaftlich beschäftigte er sich insbesondere mit dem Existenzialismus, der Gegenwartsphilosophie sowie mit ethischen Fragestellungen in Medizin, Wissenschaft und Gesellschaft.

Als langjähriger Professor und Vorstand des Instituts für Philosophie sowie als Gründungsdekan der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft der Universität Wien gestaltete Peter Kampits den Universitätsstandort Wien entscheidend mit. Zugleich brachte er sich über viele Jahre engagiert in gesellschaftliche Debatten ein und machte philosophische Fragestellungen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich.

„Meine Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freundinnen und Freunden sowie seinen zahlreichen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern“, so Kaup-Hasler.

Peter Kampits wurde für seine wissenschaftlichen Leistungen vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien.