  • 16.06.2026, 17:24:32
  • /
  • OTS0173

FPÖ - Stumpf: ÖVP-Forderung nach Senkung der Strafmündigkeit ist unglaubwürdige Showpolitik

Wien (OTS) - 

„Die FPÖ fordert seit Jahren die Senkung der Strafmündigkeit von 14 auf 12 Jahre. Dass nun auch die ÖVP verstärkt in diese Richtung argumentiert, ist zwar grundsätzlich zu begrüßen, macht aber vor allem eines deutlich: Die Volkspartei hat unsere Position übernommen, ist innerhalb der Verliererkoalition im Bund offensichtlich zu schwach, um sie tatsächlich umzusetzen“, erklärte der Wiener FPÖ-Landesparteisekretär und Landtagsabgeordnete Michael Stumpf.

Gerade angesichts der zunehmenden Jugendkriminalität und der immer jüngeren Täter ist es unverantwortlich, notwendige gesetzliche Anpassungen weiter hinauszuzögern. „Während die ÖVP öffentlich Forderungen erhebt, hätte sie längst die Möglichkeit gehabt, Nägel mit Köpfen zu machen. Mehrfach lagen freiheitliche Anträge zur Senkung der Strafmündigkeit auf dem Tisch. Hätte die ÖVP diesen zugestimmt, wäre ein wichtiger Schritt für mehr Sicherheit bereits gesetzt worden“, so Stumpf. Folglich sind die aktuellen Aussagen von ÖVP-Abgeordneten Taborsky in Wien nicht mehr als ein unwürdiges Schauspiel, dem keine Beachtung zu schenken und deren Ernsthaftigkeit zu bezweifeln ist.

“Nur mit der FPÖ wird es einen echten Kurswechsel geben. Es ist Zeit, dass auch die ÖVP entsprechend handelt”, schließt Stumpf.

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

FPÖ Wien Rathausklub

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright