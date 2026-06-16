LH Mikl-Leitner bei der konstituierenden Vollversammlung der NÖ Landarbeiterkammer

St. Pölten (OTS) -

Heute, Dienstag, fand die konstituierende Vollversammlung der niederösterreichischen Landarbeiterkammer statt. Andreas Freistetter wurde dabei einstimmig zum Präsidenten (wieder-)gewählt, die neuen „Vize“ sind Judith Hartl und Franz Sigl. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner nahm die Angelobung vor.

In ihrer Festrede sagte die Landeshauptfrau „allen Landarbeiterinnen und Landarbeitern ein großes Dankeschön“. Die Landarbeiterkammer Niederösterreich als „wichtige Serviceeinrichtung und Interessensvertretung“ sorge dafür, „dass die Landarbeiterinnen und Landarbeiter eine starke Stimme haben“, betonte die Landeshauptfrau und gratulierte dem Präsidenten und seinem Team. Freistetter, der seit mehr als zwei Jahrzehnten an der Spitze der NÖ Landarbeiterkammer steht, zeichne sich durch „Kompetenz und Herzblut“ aus, er stehe „für Verlässlichkeit, Handschlagqualität und eine große Nähe zu den Menschen“, sagte sie. Die Landarbeiterkammer sei „ein wichtiger Teil der Sozialpartnerschaft und ein wichtiger Partner für das Land Niederösterreich“, so Mikl-Leitner.

Gerade in einer Zeit voller Krisen und Kriege, die auch durch die Digitalisierung immer schnelllebiger werde, zeige sich, „wie wichtig und zukunftsträchtig diese Arbeit ist“, meinte Mikl-Leitner. „Die Arbeit der Landarbeiterinnen und Landarbeiter kann durch einen Algorithmus nicht ersetzt, sondern höchstens unterstützt werden“, zeigte sie sich überzeugt.

Freistetter, der in seine fünfte Periode geht, bedankte sich nach der Wahl „für das unglaubliche Vertrauen“. Er betonte die Bedeutung der Landarbeiterkammer als schlagkräftige Interessensvertretung, man wolle auch im Blick nach vorne „weiterarbeiten mit Service, Unterstützung, Zuhören und Lösungskompetenz“. Er wies auf Angebote der Landarbeiterkammer wie Rechtsberatung oder Aus- und Weiterbildung oder auch Unterstützungen und Förderungen hin, man wolle auch weiterhin „eine starke Stimme“ sein.

Ein weiterer Höhepunkt der Vollversammlung war die Überreichung von Ehrenzeichen und Urkunden für verdiente Mitglieder. So erhielt die ehemalige Vizepräsidentin Josy Czezakte das Landarbeiterkammer-Ehrenzeichen in Gold. Mit dem Landarbeiterkammer-Ehrenzeichen in Silber wurden Christopher Cech, Irmgard Groll, Friedrich Höller, Ewald Hones, Renate Jordan, Leopold Linninger, Otmar Panzer, Johann Posch, Ingrid Prohaska, Renate Schwarz, Franz Sulzer, Peter Undeutsch, Franz Waldbauer und Karl Orthaber ausgezeichnet. Das Ehrenzeichen in Bronze wurde an Ernst Blühberger und Albert Meneder überreicht, Urkunden für ausscheidende Mitglieder des Seniorenausschusses erhielten Herta Zesch, Franz Hofstätter, Werner Neubert und Herbert Perutka.