- 16.06.2026, 16:28:33
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- OTS0168
AVISO: PK GLOBAL 2000 gegen Pestizid-Lobby am 23.6.
So verdrängt eine Falschbehauptung die Debatte über gefährliche Pestizide
Am 18. Juni verhandelt das Handelsgericht Wien die Klage der Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 gegen die Industriegruppe Pflanzenschutz (IGP), die in Österreich die Interessen von Pestizidherstellern wie BASF, Syngenta und Bayer/Monsanto vertritt.
GLOBAL 2000 hatte im Dezember 2025 anhand von erstmals öffentlich zugänglichen Pestizid-Daten aus dem Landwirtschaftsministerium einen steilen Anstieg bei der Verwendung von besonders gefährlichen Pestiziden berechnet. Die IGP hatte daraufhin unter anderem öffentlich behauptet, dass der Anstieg von Pestiziden auf die fälschliche Einbeziehung von CO₂ bzw. Lagergasen zurückzuführen sei.
GLOBAL 2000 weist diesen Vorwurf zurück und hat die Kanzlei Windhager mit der Klage auf Unterlassung und Widerruf beauftragt. Über den Verlauf der Gerichtsverhandlung, die rechtlichen Hintergründe des Verfahrens, die gesellschaftspolitische Dimension des Falls sowie die weiteren Schritte informiert GLOBAL 2000 bei einer Hybrid-PK am
Dienstag, 23. Juni um 9.30 Uhr in der Blumenfabrik, Neustiftgasse 36, 1070 Wien.
Online via Zoom (link)
Helmut Burtscher-Schaden, Umweltchemiker, GLOBAL 2000
Matthias Heltschl, Rechtsanwalt, Medienrechtskanzlei Windhager
Hans-Peter Hutter, Umweltmediziner, MedUni Wien (angefragt)
Im Kern geht es bei der Klage um die Frage, ob wissenschaftlich fundierte Analysen durch unzutreffende Behauptungen diskreditiert werden dürfen und welche Folgen dies für die öffentliche Debatte über Umwelt- und Gesundheitsrisiken hat.
Um Anmeldung wird gebeten unter [email protected]
Link zur PK: https://us02web.zoom.us/j/87493953562?pwd=gaGAh79vtrSvuRYeMe8sVZVd2xtb3P.1
Rückfragen & Kontakt
Dr. Helmut Burtscher-Schaden
Umweltchemiker GLOBAL 2000
+43 699 14 2000 34
[email protected]
Christoph Gerhardt
Pressesprecher GLOBAL 2000
+43 699 14 2000 26
[email protected]
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