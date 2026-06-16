Marchetti: „Regierung unter Bundeskanzler Stocker beweist mit zweitem Doppelbudget einmal mehr, dass sie Verantwortung übernimmt“

Wien (OTS) -

„Die Bundesregierung unter Bundeskanzler Christian Stocker beweist mit dem zweiten Doppelbudget einmal mehr, dass sie Verantwortung für Österreich übernimmt und den Weg zu Sicherheit, Stabilität und Aufschwung konsequent fortsetzt. Während internationale Krisen, geopolitische Spannungen und die Auswirkungen der Trumpflation für Unsicherheit sorgen, setzt die Bundesregierung auf Verlässlichkeit und einen klaren Kurs für unser Land. Unter der starken und zugleich besonnenen Führung von Bundeskanzler Christian Stocker werden die richtigen Entscheidungen getroffen, um Österreich sicher durch herausfordernde Zeiten zu führen. Gerade jetzt braucht es Stabilität statt Stillstand und Verantwortung statt parteipolitischer Taktik. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass Österreich auf Kurs bleibt und der Weg zu Sicherheit, Wachstum und neuem Aufschwung erfolgreich fortgesetzt wird“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Dieses zweite Doppelbudget steht klar im Zeichen von Aufschwung, Gerechtigkeit und Reformen. Mit Reformen beim Wehrdienst, beim Bürokratieabbau, einer Gesamtreform des ORF sowie mit dem Schlüsseltechnologiebeschleunigungsgesetz schafft die Volkspartei in der Bundesregierung die Voraussetzungen für ein modernes, wettbewerbsfähiges und zukunftsfittes Österreich. Die Wehrdienstreform stärkt unsere Landesverteidigung, die Industriestrategie sichert Arbeitsplätze und Wertschöpfung, und die Modernisierung staatlicher Strukturen macht Österreich effizienter und leistungsfähiger. Der Reformwille zeigt die verantwortungsvolle Handschrift der Bundesregierung, damit Österreich den Aufschwung weiter vorantreibt“, so Marchetti abschließend.