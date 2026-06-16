FPÖ - Schütz: Scharfe Kritik an neuer Millionen-Aufstockung für Jugendcollege und College 25+

Wien (OTS) -

Scharfe Kritik übte FPÖ-Arbeitnehmersprecherin LAbg. Angela Schütz im Rahmen der heutigen Gemeinderatsdebatte an der geplanten Erhöhung des Sachkredites um 2,75 Mio. Euro für das Jugendcollege und das College 25+.

„Wir sollen heute erneut eine Aufstockung beschließen, obwohl bereits 23,1 Mio. Euro budgetiert waren und die angekündigte Evaluierung bis heute nicht vorliegt. Gleichzeitig bleibt völlig unklar, wie hoch die tatsächlichen Gesamtkosten unter Einbeziehung von AMS, FSW, WAFF und EU-Mitteln wirklich sind“, so Schütz.

Das Jugendcollege und das College 25+ sollen Menschen durch Sprachkurse, Basisbildung und Qualifizierung an den Arbeitsmarkt heranführen. „Bei einer durchschnittlichen Verweildauer von rund 6,5 Monaten stellt sich die Frage, wie hier eine nachhaltige Ausbildung überhaupt möglich sein soll“, kritisierte Schütz. „Armutsbekämpfung durch Qualifizierung und gleichzeitig rascher Berufseinstieg – das ist ein Widerspruch in sich“, so die FPÖ-Arbeitnehmersprecherin.

Auch die Erfolgsdarstellungen sieht Schütz kritisch: „Wenn ein erheblicher Teil der Teilnehmer noch im System ist oder gar ausscheidet, dann kann man nicht von den kommunizierten Erfolgsquoten sprechen. Das Bild, das hier gezeichnet wird, ist deutlich zu positiv.“

Abschließend hält Schütz fest: „In Zeiten steigender Lebenshaltungskosten und hoher Budgetbelastungen ist diese weitere Aufstockung nicht nachvollziehbar. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis passt hier einfach nicht zusammen.“