Vision T: Destinations-Netzwerk Austria begrüßt neues Zukunftsbild für den österreichischen Tourismus

Wien (OTS) -

Mit der gestern präsentierten Vision T liegt das neue strategische Zukunftsbild für den österreichischen Tourismus vor. Das Destinations-Netzwerk Austria (dna) unterstützt die neue Tourismusstrategie ausdrücklich. Nun gelte es, die definierten Ziele und Maßnahmen gemeinsam in die Umsetzung zu bringen – vor allem dort, wo Tourismus tagtäglich gestaltet wird: in den Regionen.

„Mit der Vision T verfügt Österreich über eine wichtige strategische Orientierung für die Weiterentwicklung des Tourismusstandorts. Die zentralen Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit, regionale Wertschöpfung, Arbeitskräfte, Digitalisierung und Tourismusakzeptanz finden darin die notwendige Berücksichtigung. Jetzt kommt es darauf an, die Strategie mit konkreten Maßnahmen zu hinterlegen und in den Regionen zum Leben zu erwecken. Denn die Vision T gibt die Richtung vor, die Regionen werden den Weg gehen“, betont Mathias Schattleitner, Präsident des Destinations-Netzwerk Austria.

Als Interessenvertretung der österreichischen Tourismusdestinationen und touristischen Führungskräften in Österreich sieht das dna die Regionen als wichtigen Hebel für den Erfolg der Vision T. Denn dort werden die Herausforderungen und Chancen des Tourismus unmittelbar sichtbar, dort entstehen Innovationen und dort erfolgt die Umsetzung der strategischen Leitlinien im täglichen Handeln. Das dna vereint über 200 Mitglieder und vertritt rund 97 Prozent der österreichischen Tourismusregionen.

„Die österreichischen Destinationen nehmen eine wichtige Rolle bei der Umsetzung der Vision T ein. Hier werden Gäste willkommen geheißen, Betriebe begleitet, Kooperationen aufgebaut und die Balance zwischen Tourismusentwicklung und Lebensqualität gestaltet.“, so Schattleitner weiter.

Besonders positiv bewertet das dna den starken Fokus in der Vision T auf den Mehrwert des Tourismus für Regionen und Bevölkerung. Dieser Ansatz entspricht auch den aktuellen Arbeiten des Netzwerks zum Destinationsmanagement mit Lebensraumperspektive, bei dem wirtschaftliche, soziale und ökologische Aspekte gleichermaßen berücksichtigt werden. Ziel ist es, Tourismus als aktiven Beitrag zu attraktiven und lebenswerten Regionen weiterzuentwickeln.

Über das Destinations-Netzwerk Austria

Das Destinations-Netzwerk Austria (dna) ist die bundesweite Interessenvertretung der österreichischen Tourismusdestinationen. Es vereint über 200 Mitglieder aus Tourismusverbänden, Destinationsmanagement- und Marketingorganisationen und repräsentiert damit 97 % der Tourismusregionen Österreichs. Seit mehr als 65 Jahren gestaltet das dna die Weiterentwicklung des Tourismusstandorts aktiv mit – durch Interessenvertretung, strategischen Dialog sowie Weiterbildungsformate wie Kongresse und Akademien. Ziel ist es, Destinationen nachhaltig und zukunftsorientiert im Sinne lebenswerten Lebensraums zu stärken. Weitere Informationen unter: www.dna-tourismus.at