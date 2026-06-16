  • 16.06.2026, 14:13:02
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Klubobfrau Helga Krismer zum NÖ Doppelbudget: „Mehr Geld ist für PatientInnen im Gesundheitssystem zu wenig“

St. Pölten (OTS) - 

"Die schwarz-blaue Landesregierung pumpt über eine halbe Milliarde Euro mehr in den Gesundheits- und Sozialbereich. Das wäre positiv, wenn das Geld auch bei den Patientinnen und Patienten ankommen würde. Genau da haben wir große Bedenken, denn weder der Bund noch die Länder sind willig, echte Verbesserungen im Gesundheitssystem zu machen: Von Gmünd bis Neunkirchen braucht es bundeseinheitliche Leistungen und Versorgungsstrukturen, damit sich alle fair behandelt fühlen. Für ein Weiter wie bisher gibt es keine Zustimmung“, betont die Grüne Klubobfrau Helga Krismer.

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