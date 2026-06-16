Moderne CT-Bildgebung stärkt medizinische Versorgung am Landesklinikum Amstetten

St. Pölten (OTS) -

Im Rahmen des Gesundheitsplans 2040+ wird das Landesklinikum Amstetten technisch weiter aufgerüstet. Das moderne CT-Gerät stärkt die regionale Gesundheitsversorgung und erweitert künftig die diagnostischen Möglichkeiten. Die Umsetzung des Gesundheitsplans 2040+ erfordert unter anderem eine Modernisierung der technischen Infrastruktur im Schwerpunktkrankenhaus Amstetten. Ein wesentlicher Schritt ist die Ausstattung des Standorts mit einem Computertomografen (CT), der die diagnostischen Möglichkeiten insbesondere im Bereich der Kardiologie erweitert. Im Zuge der geplanten Zusammenführung der kardiologischen Leistungen am Landesklinikum Amstetten wird ein CT benötigt, das den hohen Anforderungen der modernen Herzdiagnostik entspricht.

„Mit der modernen Bildgebungstechnologie schaffen wir einen spürbaren Mehrwert für die Menschen in der Region und setzen gleichzeitig ein klares Zeichen für eine verantwortungsvolle und vorausschauende Weiterentwicklung der medizinischen Versorgung im Mostviertel. Das Landesklinikum Amstetten erhält damit ein wichtiges diagnostisches Instrument, das den Ausbau der kardiologischen Leistungen nachhaltig stärkt“, betont Landesrat Anton Kasser bei einem Besuch im Klinikum.

Die neue Ausstattung schafft optimale Voraussetzungen, um die kardiologische Versorgung am Standort weiter auszubauen und die Ziele des Gesundheitsplans 2040+ umzusetzen. „Das Kardio-CT ermöglicht eine hochauflösende Bildgebung und erweitert unsere diagnostischen Möglichkeiten erheblich. Besonders bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen profitieren unsere Patientinnen und Patienten von einer schnellen und präzisen Diagnosestellung“, erklärt Primar Johannes Rögner, Leiter des Instituts für Radiologie und interventionelle Radiologie am Standort Amstetten.

Weitere Informationen bei Gabriele Lehenbauer, Landesklinikum Amstetten, Telefon +43 7472/9004-12001, E-Mail [email protected]