Meidlinger/Weninger (SPÖ): Wien bleibt Österreichs Wirtschafts- und Beschäftigungsmotor

Wien (OTS) -

„Die aktuellen Zahlen zeigen klar: Wien wächst stärker als Österreich und bleibt der Motor für Beschäftigung, Innovation und Investitionen. Während die Wiener*innen rund 20 Prozent der Bevölkerung stellen, erwirtschaftet unsere Stadt ein Viertel der gesamten österreichischen Bruttowertschöpfung“ , betont SPÖ-Gemeinderat Christian Meidlinger in der heutigen Aktuellen Stunde des Wiener Gemeinderats.

Besonders erfreulich sei die Entwicklung am Arbeitsmarkt: „Die Beschäftigung wächst in Wien bereits das sechste Jahr in Folge stärker als im Österreich-Schnitt. Seit 2015 sind mehr als 130.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstanden. Damit verzeichnet Wien den höchsten Beschäftigungszuwachs aller Bundesländer.“

Investitionen in Fachkräfte sichern die Zukunft

Besonders wichtig seien dabei die Angebote des Wiener Arbeitnehmer*innen Förderungsfonds (waff). Allein im Gesundheitsbereich wird mittlerweile jede zweite Fachkraft über Programme des waff qualifiziert. Mit dem Wiener Ausbildungsgeld sowie speziellen Programmen für Frauen und Jugendliche investiert Wien gezielt in Fachkräfte und sichere Beschäftigung. „Während andere nur kritisieren, arbeitet Wien konsequent daran, Chancen zu schaffen und den Wirtschaftsstandort weiterzuentwickeln. Das stärkt die Betriebe, schafft Arbeitsplätze und macht unsere Stadt noch lebenswerter“, hält Meidlinger fest.

Vertrauen statt Schwarzmalerei

„Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten braucht es Vertrauen in den Standort Wien statt ständiger Schwarzmalerei. Wer Wien schlechtredet, schadet Unternehmen, Gründer*innen und Investor*innen gleichermaßen“, betont SPÖ-Gemeinderätin Katharina Weninger. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen wächst Wien weiterhin stärker als Österreich insgesamt. 2025 legte die Wiener Wirtschaft um 0,8 Prozent zu, während Österreich auf 0,4 Prozent kam. „Seit 2023 wächst Wien durchgehend stärker als der Bund. Das ist das Ergebnis einer konsequenten Standortpolitik mit Schwerpunkten auf Forschung, Technologie und wissensintensiven Dienstleistungen“ , so Weninger.

Wien bleibt ein attraktiver Unternehmensstandort

„Mehr als 200 internationale Unternehmen aus 49 Ländern haben sich zuletzt in Wien angesiedelt und Investitionen von rund 500 Millionen Euro ausgelöst. Gleichzeitig befindet sich bereits ein Drittel aller Unternehmenszentralen Österreichs in unserer Stadt. Das ist ein starkes Signal für den Standort Wien.“

Abschließend hält Weninger fest: „Die Zahlen zeigen klar: Wien ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort, der investiert, wächst und Arbeitsplätze schafft. Diesen erfolgreichen Weg werden wir konsequent fortsetzen.“