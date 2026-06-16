20 Jahre NÖ Frühjahrsputz: 630.000 Menschen engagieren sich für die Umwelt

St. Pölten (OTS) -

Seit 20 Jahren steht der NÖ Frühjahrsputz für gelebtes Umweltbewusstsein, freiwilliges Engagement und ein sauberes Niederösterreich. Im ORF-Landesstudio Niederösterreich wurde am Montag Bilanz über zwei Jahrzehnte der erfolgreichen Umweltinitiative gezogen.

Seit dem Start haben rund 630.000 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher an rund 14.000 Sammelaktionen teilgenommen und dabei etwa 2.000 Tonnen Abfall aus der Natur entfernt. Allein im Jahr 2026 beteiligten sich rund 51.000 freiwillige Helferinnen und Helfer an etwa 1.000 Sammelaktionen in ganz Niederösterreich. Dabei wurden rund 159.000 Kilogramm Abfälle aus Wiesen, Wäldern, Gewässern und dem öffentlichen Raum entfernt. Immer wieder wurden auch skurrile Gegenstände gefunden, darunter Gebissabdrücke, Toiletten, Stofftiere und Badewannen.

„Unser Frühjahrsputz ist die größte Umweltaktion des Landes und zeigt seit 20 Jahren, was möglich ist, wenn viele Menschen gemeinsam anpacken. Besser wäre es natürlich, wenn diese Aktion gar nicht notwendig wäre und jeder darauf achtet, nichts wegzuwerfen. Aber es macht mich stolz, dass über 50.000 Landsleute bereit sind, unsere Heimat wieder schöner zu machen und sauber zu halten“, betonte LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden außerdem die Preise des landesweiten Frühjahrsputz-Gewinnspiels vergeben. Stellvertretend für die vielen engagierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden 25 Gewinnerinnen und Gewinner aus ganz Niederösterreich ausgezeichnet. Sie durften sich über attraktive Preise wie E-Bikes, Klimatickets, Ski- und Sommercards, NÖ-Cards sowie Kurzurlaube freuen.

„Die Zahlen zeigen eindrucksvoll, wie groß die Bereitschaft ist, Verantwortung für unsere Umwelt zu übernehmen. Unser Dank gilt allen Freiwilligen, Gemeinden, Vereinen, Schulen und den regionalen Abfallverbänden, die den NÖ Frühjahrsputz seit 20 Jahren unterstützen und zu seinem Erfolg beitragen“, so Christian Macho, Präsident der NÖ Umweltverbände.

Seit zwei Jahrzehnten bringt der NÖ Frühjahrsputz Menschen in ganz Niederösterreich zusammen, um gemeinsam Verantwortung für Umwelt und Lebensraum zu übernehmen.

Weitere Informationen: Katharina Wutzl, MA, Leitung Projektmanagement die NÖ Umweltverbände, Telefon 02742/230060-206, E-Mail [email protected]