Lukas Burian in den Vorstand des European Pride Business Network gewählt

Wien/Prag (OTS) -

Mit Ende Mai wurde Lukas Burian, Präsident von Pride Biz Austria (PBA) und der Austrian Gay Professionals (AGPRO), in den Vorstand des European Pride Business Network (EPBN) für die Periode 2026–2028 gewählt. Das Netzwerk vereint derzeit 28 Mitgliedsorganisationen aus 24 europäischen Ländern und setzt sich für die Gleichstellung und Inklusion von LGBTIQ+ Menschen am Arbeitsplatz ein.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen der Mitgliedsorganisationen und die Möglichkeit, die Zukunft von EPBN aktiv mitzugestalten. Die Wahl ist nicht nur eine persönliche Ehre, sondern auch ein starkes Signal für Österreich und die Arbeit von Pride Biz Austria, AGPRO und QBW*. Viele der Initiativen, die wir in den vergangenen Jahren aufgebaut haben, zeigen, dass lokale Ideen europäische Wirkung entfalten können“, so Lukas Burian.

Im Vorstand möchte Burian insbesondere daran arbeiten, erfolgreiche Initiativen stärker europäisch zu vernetzen und zu skalieren. Dazu zählen die Weiterentwicklung der europäischen LGBTQIA+ Inclusion Awards, der Ausbau von Role-Model-Programmen sowie neue Formate für Community Building, Wissensaustausch und Capacity Building.

„Europa braucht gerade jetzt mehr Zusammenarbeit, mehr Sichtbarkeit und mehr Fairness. Vielfalt ist kein Entweder-oder, sondern lebt davon, Unterschiede anzuerkennen und gleichzeitig Zugehörigkeit zu schaffen. Wenn Menschen das Gefühl haben, dazuzugehören, entsteht Vertrauen. Und aus Vertrauen entstehen Innovation, Engagement und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Genau dazu möchte ich auf europäischer Ebene beitragen“, betont Burian.

Das European Pride Business Network vertritt gemeinsam mit seinen Mitgliedsorganisationen die Interessen von rund 30 Millionen LGBTIQ+ Beschäftigten in Europa und arbeitet mit Unternehmen, Zivilgesellschaft und europäischen Institutionen an inklusiveren Arbeitswelten.

Clar Gallistl, Co-Vorsitz von Pride Biz Austria, sieht in der Wahl ein wichtiges Zeichen für die österreichische und europäische DEI-Arbeit:

„Belonging und Fairness sind wichtige Soft-Power-Themen und zentrale Voraussetzungen für erfolgreiche Organisationen und resiliente Gesellschaften. Menschen entfalten ihr Potenzial dann, wenn sie sich zugehörig fühlen und wissen, dass sie fair behandelt werden. Die Wahl von Lukas Burian in den EPBN-Vorstand zeigt, dass die österreichische Expertise zu Vielfalt, Zugehörigkeit und echter Teilhabe europaweit wahrgenommen und geschätzt wird.“

„Gerade in Zeiten zunehmender Polarisierung braucht Europa Netzwerke, die Brücken bauen und Zusammenarbeit fördern. EPBN hat das Potenzial, eine führende europäische Stimme für faire und inklusive Arbeitswelten zu sein. Dass Österreich dabei künftig noch stärker mitgestalten kann, ist eine große Chance“, so Gallistl abschließend.

Über das European Pride Business Network (EPBN)

Das European Pride Business Network (EPBN) ist ein Zusammenschluss von derzeit 28 Mitgliedsorganisationen aus 24 europäischen Ländern. Ziel des Netzwerks ist es, die Inklusion von LGBTIQ+ Menschen am Arbeitsplatz zu stärken, Best Practices sichtbar zu machen und gemeinsam mit Unternehmen, Politik und Zivilgesellschaft an fairen und inklusiven Arbeitswelten in Europa zu arbeiten.

Über Pride Biz Austria

Pride Biz Austria ist Österreichs Netzwerk für LGBTIQ+ Diversity Management und setzt sich gemeinsam mit Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen für chancengerechte und inklusive Arbeitswelten ein. Als österreichische Vertretung im European Pride Business Network arbeitet Pride Biz Austria daran, Diversity-Standards weiterzuentwickeln und nachhaltige Veränderungen in der Arbeitswelt voranzutreiben. Das Netzwerk umfasst derzeit knapp 40 Mitgliedsorganisationen.