Schwarzenegger eröffnet AUSTRIAN WORLD SUMMIT in Wien: „Nur erneuerbare Energien sind verlässlich“

Wien (OTS) -

Arnold Schwarzenegger eröffnete heute den AUSTRIAN WORLD SUMMIT in Wien mit einer klaren Botschaft: „Nur erneuerbare Energien sind verlässlich.” Vor internationalem Publikum betonte er, dass der Kampf gegen Umweltverschmutzung auch das Ende der Abhängigkeit von fossilen Energien und den damit verbundenen geopolitischen Risiken bedeutet.

Zum Jubiläum der Klimakonferenz versammelte Schwarzenegger führende Politiker:innen und Entscheidungsträger:innen aus aller Welt in Wien. Kamala Harris, die 49. Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten, wählte Wien für ihren ersten internationalen Auftritt nach dem US-Wahlkampf 2024. Neben Harris prägten Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Stocker, EU-Kommissar, Dan Jørgensen und Minnesotas Gouverneur Tim Walz das außerordentlich hochrangige Programm des Gipfels.

Schwarzenegger: Umweltverschmutzung stoppen

Schwarzenegger ist überzeugt: „Die Menschen haben es verstanden - sie wollen der Umweltverschmutzung ein Ende setzen. Und sie haben gesehen, was passiert, wenn wir uns auf fossile Energien aus instabilen Ländern wie Russland und dem Iran verlassen. Das ist nicht nur ungesund, sondern auch unzuverlässig”, sagte Schwarzenegger. „Erneuerbare Energien verschaffen uns echte Unabhängigkeit. Im Jahr 2026 wollen die Menschen saubere und verlässliche Energie.“

Harris und Schwarzenegger sind „unstoppable”

Im Rahmen eines gemeinsamen Kamingesprächs diskutierten Kamala Harris und Arnold Schwarzenegger über Führungsverantwortung, Demokratie, Klimaschutz und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Trotz unterschiedlicher politischer Hintergründe betonten beide ihre gemeinsame Überzeugung, Umweltverschmutzung konsequent zu bekämpfen. Harris hob hervor, dass für die Menschen vor allem leistbares Wohnen, die Versorgung ihrer Familien und die monatlichen Ausgaben zählen. Die Politik müsse deshalb Lösungen schaffen, die sowohl das Klima schützen als auch die Lebenshaltungskosten senken. Saubere Energie sei heute vielerorts bereits die günstigere Alternative: „Früher mussten wir die Menschen überzeugen – heute müssen sie nur auf ihre Energierechnung schauen.“ Gemeinsam unterstrichen Harris und Schwarzenegger, dass die Energiewende nur über Parteigrenzen hinweg gelingen könne. Und sie sind sich sicher: „We are unstoppable“.

Überraschende Videobotschaft von Papst Leo XIV.

Mit einer überraschenden Videobotschaft wandte sich Papst Leo XIV. an die Teilnehmer:innen des AUSTRIAN WORLD SUMMIT. Trotz der globalen Herausforderungen rief er zu Zuversicht und entschlossenem Handeln auf. Hoffnung könne eine „starke Triebkraft“ sein, um den Übergang zu einer Gesellschaft zu gestalten, „in der das Gemeinwohl Vorrang vor dem Profit hat und wirtschaftliches Handeln auf Solidarität und Menschenwürde gründet“.

STIMMEN ZUM AUSTRIAN WORLD SUMMIT

Bundespräsident Alexander Van der Bellen: „Unseren Planeten zu schützen ist keine ideologische Frage, sondern eine logische. Zeigen wir immer wieder von Neuem auf, dass wir alle von mehr Klimaschutz profitieren. Erneuerbare Energien sind weder eine Bedrohung für uns Menschen noch für die Unternehmen. Sie sind eine Chance.“

EU-Kommissar für Energie und Wohnungswesen Dan Jørgensen: „Die aktuelle fossile Energiekrise ist ein deutlicher Weckruf. Es muss uns ein für alle Mal klar sein: Wir können nicht mehr so abhängig von importierten fossilen Brennstoffen sein und uns dadurch externen Schocks aussetzen. Jetzt ist es an der Zeit, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen hinter uns zu lassen und den Weg in Richtung Unabhängigkeit durch saubere Energie einzuschlagen. Unsere Bürgerinnen und Bürger verdienen eine Zukunft, in der Energie zuverlässig, sauberer und billiger ist.“

Bundeskanzler Christian Stocker: „Der Austrian World Summit ist ein unverzichtbares Forum und ein klares politisches Signal: Klimapolitik ist Sicherheitspolitik. Die Energiewende ist für uns keine ideologische Frage, sondern eine strategische Notwendigkeit: für Versorgungssicherheit, wirtschaftliche Stärke und politische Unabhängigkeit Europas. Österreich zeigt dabei mit echter Expertise im Bereich erneuerbare Energie auf und nimmt seine Verantwortung als verlässlicher internationaler Partner ernst. Denn die Krisen unserer Zeit lassen sich nicht im Alleingang lösen. Auch im Kampf gegen den Klimawandel brauchen wir Dialog, Zusammenarbeit und einen handlungsfähigen Multilateralismus – jetzt mehr denn je. Wir tragen eine besondere Verantwortung: nicht nur gegenüber unseren Bürgerinnen und Bürgern, sondern gegenüber jenen, die nach uns kommen. Eine enkeltaugliche Politik bedeutet, in saubere Technologien, resiliente Infrastruktur und in eine Klimapolitik mit Hausverstand zu investieren, die Hand in Hand geht mit Arbeitsplatzsicherheit und einem starken Standort."

Umwelt- und Klimaminister Norbert Totschnig: „Einmal im Jahr blickt die Welt für den hochkarätig besetzten Austrian World Summit nach Österreich. Wir nutzen die Gelegenheit und zeigen unsere Fortschritte, Erfolge und modernen Umwelttechnologien auf der Weltbühne. Gleichzeitig können wir uns Erfolgsbeispiele aus aller Welt ansehen und davon lernen. Dieser gegenseitige Austausch ist wertvoll und macht uns tatsächlich gemeinsam ´unstoppable´. Österreich ist mit mehr als 80 Prozent Anteil beim Strom aus erneuerbaren Quellen wie Wind, Wasser und Sonne im internationalen Spitzenfeld vorne dabei. Diesen rot-weiß-roten Erfolgsweg wollen wir weiter gehen. Damit machen wir Österreich auch unabhängiger von internationalen Krisen und von fossilen Energieimporten. Außerdem senken wir die Kosten für Haushalte und Betriebe und werden als Wirtschafts- und Innovationsstandort noch attraktiver.“