LH-Stv. Landbauer: Erneuerung der B 20 in St. Pölten für mehr Sicherheit auf zentraler Hauptverkehrsader

St. Pölten (OTS) -

Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer setzt seinen Kurs, die Verkehrssicherheit auf Niederösterreichs Straßen weiter zu erhöhen, konsequent fort: So wird im Sommer 2026 die B20 in St. Pölten auf Höhe WIFI nach dem nun erfolgten Beschluss in der NÖ Landesregierung grundlegend erneuert.

„Die B 20 ist eine der wichtigsten Verkehrsadern in St. Pölten, sie wird täglich von rund 28.000 Fahrzeugen genutzt. Wer täglich auf dieser Strecke unterwegs ist, hat sich eine sichere und intakte Fahrbahn verdient. Ein Flickwerk ist für uns keine Option. Deshalb packen wir das Problem an der Wurzel und erneuern die Strecke auf einer Länge von 550 Metern zwischen Landesbergerstraße und der Wernerstraße grundlegend. Verdrückungen, Netzrisse und Spurrinnen gehören also schon bald der Vergangenheit an“, betont Landbauer.

Die Arbeiten finden von 11. bis 13. Juli 2026 und von 18. bis 20. Juli 2026, jeweils von Samstag 19 Uhr bis Montag 5 Uhr durchgehend, und in den Nächten von 13. bis 14. Juli und 20. bis 21 Juli jeweils von 19 Uhr bis 5 Uhr statt und werden unter halbseitiger Verkehrsführung mit händischer Regelung durchgeführt. „Wir investieren 560.000 Euro in eine Straße, auf die St. Pölten angewiesen ist. Das ist gelebte Verantwortung für die Menschen in unserer Landeshauptstadt“, so Landbauer.

Weitere Informationen beim Büro Landbauer, Alexander Murlasits, Tel.: 0676/812 137 42, E-Mail: [email protected]