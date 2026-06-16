FPÖ-Fiedler: „Vergleich in Causa Rauscher wirft viele Fragen auf“

Sankt Pölten (OTS) -

Der zwischen dem früheren Rektor der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich, Erwin Rauscher, und dem Bildungsministerium ausverhandelte Vergleich wirft aus Sicht des FPÖ Niederösterreich Bildungssprechers LAbg. Helmut Fiedler erhebliche Fragen zur Vorgangsweise des Ministeriums auf. Für Fiedler ist die Abberufung Rauschers allerdings nur der Gipfel des Eisbergs.

„Seit Jahrzehnten wurde die PH Niederösterreich in eine bildungspolitische Sackgasse geführt. Absolventen berichten, sie fühlten sich auf den Unterrichtsalltag nicht ausreichend vorbereitet, bis hin dazu, dass selbst der Lehrplan im Studium kaum behandelt worden sei. Wie konnten solche Irrwege über Jahre mit Millionen an Steuergeld fortgesetzt werden?“, fragt Fiedler und fordert Transparenz.

„Der Vergleich (noch nicht rechtskräftig, Anm.) darf nicht dazu dienen, die Causa geräuschlos zuzudecken. Er muss Anlass für Transparenz, Aufarbeitung und eine echte Neuorientierung sein“, fordert Fiedler.

Für die FPÖ gehe es dabei nicht um die Rehabilitierung einzelner Personen, sondern um die Zukunft der Lehrerbildung in Niederösterreich. „Die PH Baden darf nicht länger Spielball von internen Machtkämpfen, Postenlogik und ideologischer Selbstbeschäftigung sein. Es braucht Kompetenz vor Postenschacher und keine Personalpolitik nach Wögingers Vorbild“, betont Helmut Fiedler.

„Wir fahren derzeit unser Bildungssystem gegen die Wand und verbauen damit unseren Kindern Zukunftschancen. Wer jetzt nicht umsteuert, nimmt weiteren Qualitätsverlust bewusst in Kauf“, warnt der freiheitliche Bildungssprecher. Die FPÖ Niederösterreich fordert daher eine umfassende Neuaufstellung der PH Baden: transparente Aufarbeitung der Causa, klare Führungsverantwortung, Qualitätskriterien für Lehrende an Pädagogischen Hochschulen sowie eine deutliche Stärkung der schulpraktischen Ausbildung.