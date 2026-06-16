  • 16.06.2026, 12:44:03
  • /
  • OTS0115

10 Jahre Lillis Ballroom – Lillis Stadtbahnbögen vereinen Tanzstudio, Eventlocation und Verein

Wo es keine Grenzen gibt, tanzt die Freiheit

Das Team von Lillis Ballroom im Tanzstudio von links nach rechts
Wien (OTS) - 

Lillis Ballroom feiert sein zehnjähriges Bestehen und setzt gleichzeitig den nächsten Meilenstein seiner Entwicklung: Mit Lillis Stadtbahbögen entsteht eine neue Dachmarke, die künftig drei Bereiche unter einem gemeinsamen Namen vereint – das Tanzstudio Lillis Ballroom, die barrierefreie Eventlocation in den historischen Stadtbahnbögen der Wiener Spittelau sowie den Verein Tanzen ohne Grenzen.

Von einer Vision zu einem einzigartigen Ort

Die Geschichte von Lillis Ballroom begann 2016 mit einer Idee von Gründerin Lilli Kahane Aus ihren persönlichen Erfahrungen als sehbeeinträchtigte Tänzerin entstand die Vision, Tanz neu zu denken und für alle Menschen zugänglich zu machen. Für sein Engagement für Diversität und Barrierefreiheit wurde das Unternehmen mehrfach ausgezeichnet, darunter mit dem Preis der Vielfalt beim Diversity Ball 2025, dem Bezirks Business Award sowie dem Wien-Sieg 2025 in der Kategorie Barrierefreiheit.

Rückfragen & Kontakt

Lillis Ballroom
Mag. Petra Schön
Telefon: +43 664 88264289
E-Mail: [email protected]
Presse: www.lillisballroom.at/10-jahre-lillis-ballroom-sommerfest/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Das Team von Lillis Ballroom im Tanzstudio von links nach rechts [Bild, 4.69MB]

Lillis Ballroom

Rückfragen & Kontakt

Lillis Ballroom
Mag. Petra Schön
Telefon: +43 664 88264289
E-Mail: [email protected]
Presse: www.lillisballroom.at/10-jahre-lillis-ballroom-sommerfest/

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright