10 Jahre Lillis Ballroom – Lillis Stadtbahnbögen vereinen Tanzstudio, Eventlocation und Verein

Wien (OTS) -

Lillis Ballroom feiert sein zehnjähriges Bestehen und setzt gleichzeitig den nächsten Meilenstein seiner Entwicklung: Mit Lillis Stadtbahbögen entsteht eine neue Dachmarke, die künftig drei Bereiche unter einem gemeinsamen Namen vereint – das Tanzstudio Lillis Ballroom, die barrierefreie Eventlocation in den historischen Stadtbahnbögen der Wiener Spittelau sowie den Verein Tanzen ohne Grenzen.

Von einer Vision zu einem einzigartigen Ort

Die Geschichte von Lillis Ballroom begann 2016 mit einer Idee von Gründerin Lilli Kahane Aus ihren persönlichen Erfahrungen als sehbeeinträchtigte Tänzerin entstand die Vision, Tanz neu zu denken und für alle Menschen zugänglich zu machen. Für sein Engagement für Diversität und Barrierefreiheit wurde das Unternehmen mehrfach ausgezeichnet, darunter mit dem Preis der Vielfalt beim Diversity Ball 2025, dem Bezirks Business Award sowie dem Wien-Sieg 2025 in der Kategorie Barrierefreiheit.