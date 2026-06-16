Termine am 17. Juni in der Rathauskorrespondenz

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Wien (OTS) -



10.30 Uhr, Pressekonferenz FSW-Geschäftsbericht 2025 mit Stadtrat Peter Hacker, NEOS-Gemeinderätin Arabel Bernecker-Thiel und den FSW-Geschäftsführer*innen Anita Bauer, Susanne Winkler und Michael Rosenberg (3., Fonds Soziales Wien, Guglgasse 7-9)

11.00 Uhr, Pressekonferenz der FPÖ Wien zum Thema „Wien am Schuldenabgrund“ mit nicht amtsführendem Stadtrat Dominik Nepp und Gemeinderätin Ulrike Nittmann (1., Rathaus, FPÖ-Wien Landtagsklub, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452)

16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Floridsdorf (21., Haus der Begegnung, Angerer Str. 14)

16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Penzing (14., Festsaal des Pflegewohnhauses Baumgarten, Seckendorfstraße 1)

16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Donaustadt (22., Dr.-Adolf-Schärf-Platz 8, 1. Stock) (Schluss) red

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