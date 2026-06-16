  • 16.06.2026, 12:25:32
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„ZIB Talk“ mit Tarek Leitner zum Thema „70 Jahre FPÖ: Zwischen Protestpartei und Machtfaktor“

Heute, am 16. Juni, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Die Freiheitlichen feiern Jubiläum. Gegründet 1956, inszeniert sich die FPÖ als lautstarke Gegnerin politischer Eliten, gehört jedoch selbst längst zum festen Bestandteil der Zweiten Republik. Während ihre Inhalte und ihr politischer Stil regelmäßig heftige Kritik hervorrufen, ist die FPÖ seit der letzten Nationalratswahl stärkste Kraft. Dennoch befindet sie sich weiter in Opposition. Welche Rolle spielt die FPÖ heute in Österreich? Welche Faktoren erklären ihren anhaltenden Erfolg? Und welche Perspektiven hat die rechtspopulistische Partei unter Herbert Kickl? Darüber diskutieren heute, am 16. Juni 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Tarek Leitner im „ZIB Talk“:

Norbert Nemeth
Nationalratsabgeordneter, FPÖ

Reinhard Heinisch
Politikwissenschafter

Stefan Petzner
ehem. FPÖ/BZÖ-Politiker, PR-Berater

Barbara Tóth
Journalistin, „Falter“

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