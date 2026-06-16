30 Jahre möwe Kinderschutzzentrum St. Pölten

St. Pölten (OTS) -

Als eines von sechs möwe Kinderschutzzentren in Wien und Niederösterreich werden seit 1996 am Standort St. Pölten Kinder, Jugendliche und ihre Bezugspersonen, die von Gewalt und Missbrauch betroffen sind, beraten und betreut. Im Jahr 2025 begleitete das achtköpfige Team rund 1.000 Klient*innen. Neben Krisenintervention und Beratung werden Prozessbegleitung sowie Psychotherapie durchgeführt, um den minderjährigen Klient*innen eine nachhaltige Verarbeitung der Erlebnisse zu ermöglichen.

Das 30-jährige Jubiläum wurde am Vormittag mit einem Fachtag und am Nachmittag mit einem Festakt mit zahlreichen Gratulant*innen aus Politik und dem möwe Netzwerk gefeiert.

Der Vormittag stand unter dem Motto „Hand in Hand für den Kinderschutz“. Rund 100 Teilnehmende konnten einem Vortrag über medizinischen Kinderschutz von Dr. Bernd Herrmann vom Klinikum Kassel lauschen. Sie erhielten anhand eines Fallbeispiels Einblick in die multiprofessionelle Zusammenarbeit verschiedenster Organisation aus dem fachlichen Netzwerk der möwe. Als Abschluss konnten die Teilnehmer*innen Workshops zu aktuellen Kinderschutzthemen, die von den Mitarbeitenden der möwe St. Pölten gestaltet wurden, besuchen.

Bei der Feierlichkeit am Nachmittag gratulierten der Vizebürgermeister der Stadt St. Pölten Michael Kögl, Landesrätin Eva Prischl, Landesrätin Maga Christiane Teschl-Hofmeister in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sowie Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig. Sie alle fanden dankende Worte für die wichtige Arbeit, die die möwe in den letzten 30 Jahren in St. Pölten geleistet hat und wiesen darauf hin, dass Kinderschutz auch heute noch ein wichtiges, gemeinsames Anliegen ist. möwe Präsidentin Drin Sigrid Schmidl-Amann fand klare Worte dafür, dass die notwendige Kinderschutzarbeit der möwe auch zukünftig mit ausreichenden Förderungen finanziell abgesichert bleiben muss. Maga Hedwig Wölfl, Geschäftsführerin der möwe und DSA Jana Zuckerhut, Leiterin der möwe St. Pölten betonten noch einmal, dass Kinderschutz nur Hand in Hand funktionieren kann, wenn alle gemeinsam ein Sicherheitsnetz bilden, das betroffene Kinder und Jugendliche verlässlich auffängt.

Zum Abschluss wurde der neue Spielplatz vor dem Kinderschutzzentrum eingeweiht und auf eine gute zukünftige Zusammenarbeit angestoßen.