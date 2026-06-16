Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Am Freitag, 19. Juni, startet in der Kartause Mauerbach der diesjährige Konzertreigen Alter Musik mit „Zauber der Violine“: Ab 18 Uhr erklingen dabei im Refektorium barocke Klänge von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel u. a. in der Interpretation von Maria Kubizek (Violine), Rudolf Leopold (Violoncello) und Reinhard Führer (Cembalo). Nähere Informationen und Karten unter 01/53415-850500, e-mail [email protected] und www.bda.gv.at.

„Kultur in Langenloiser Höfen & Gärten 2026“ bietet am Freitag, 19. Juni, ab 20 Uhr im Winzerhof Erwin Hirsch in Langenlois „Classic Rock“ aus den 1970er-Jahren mit Copy & Paste; auf jeden, der im Stil der 70er zum Konzert kommt, wartet eine Überraschung. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen unter 02734/3450 und www.kulturlangenlois.at.

Ebenfalls am Freitag, 19. Juni, spielen die Global Kryner in der Besetzung Christof Spörk, Anton Sauprügl, Markus Pechmann, Martin Temmel, Andreas Haidecker und Miriam Kulmer ab 19.30 Uhr im Stadttheater Wiener Neustadt ihr Programm „2nd Love“. Nähere Informationen und Karten unter 02622/34000, e-mail [email protected] und www.stadttheater-wn.at.

Am Samstag, 20. Juni, bringt „The Art of Duo“ im „Salon Batik“ auf Schloss Ebergassing Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beehoven, Johannes Brahms und Fritz Kreisler, gespielt von Volkhard Steude und Roland Batik. Beginn ist um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 0664/99218138 und e-mail [email protected].

Auf Schloss Pöggstall wiederum präsentiert die „Summertime“ der Kulturtage Schloss Pöggstall am Samstag, 20. Juni, ab 19.30 Uhr im Arkadenhof Ferien-Vorfreude-Songs mit dem Fidelitas Chor sowie dem Quartett Josephine Bloéb, Michael Strauss, Andreas Weissenbäck und Georg Buxhofer. Nähere Informationen und Karten unter 0676/3388505, e-mail [email protected] und https://ticket2242.tickethome.at bzw. www.kulturtage-schlosspoeggstall.at.

Am Samstag, 20. Juni, findet auch ab 18 Uhr im Atrium Tulln das Konzert „#YoungComposers in Concert“ statt, bei dem ausgewählte Stücke junger Komponistinnen und Komponisten aus über 45 eingereichten Kompositionen präsentiert werden. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen beim Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich unter 02742/9005-16891 und www.mkmnoe.at.

Unter dem Motto „En Español“ versucht sich Paula Bilá gemeinsam mit dem Jazz-Quartett The Leaning in Underground am Samstag, 20. Juni, ab 20 Uhr im Weingut Toifl in Kleinhöflein an einigen der größten lateinamerikanischen Hits des 20. Jahrhunderts. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen unter e-mail [email protected] und www.georgtoifl.wine.

Im Cinema Paradiso St. Pölten geben Mira Lu Kovacs und Georg Forstreiter am Samstag, 20. Juni, ab 22 Uhr zum Abschluss des diesjährigen St. Pöltner Barockfestivals in der „Barocklounge 3.0“ ein Kurzkonzert, gefolgt von einer DJ-Line mit DJ Meltosh & DJ Lichtfels. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

In St. Pölten werden am Samstag, 20. Juni, auch die diesjährigen Straßenkonzerte fortgesetzt: Ab 10 Uhr sind dabei am Rathausplatz Werner Hainitz & Special Guests sowie der Chor der Musikmittelschule Körner zu hören. Nähere Informationen unter 02742/333-3036 und www.st-poelten.at.

Am Samstag, 20. Juni, von 10 bis 22 Uhr und am Sonntag, 21. Juni, von 10 bis 18 Uhr verwandelt sich der Stadtpark von Groß-Siegharts in ein spätmittelalterliches Heerlager. Unter dem Motto „Siegharcz 1431“ treten dabei u. a. auch Rhiannon und Alioquin musikalisch auf. Nähere Informationen und Karten unter 0664/4031351, e-mail [email protected] und www.siegharcz1431.at.

Am Sonntag, 21. Juni, lädt Schloss Grafenegg unter dem Motto „Klangvolle Wasserwelt“ zu einem Familientag, der das gesamte Schlossareal von 11 bis 17 Uhr in eine musikalische Erlebnislandschaft verwandelt. Gestartet wird um 11 Uhr im Auditorium mit der neuen Musiktheaterproduktion „Frau Tropf taut auf“, gespielt vom Tonkünstler Orchester Niederösterreich. Im neuen Rudolf Buchbinder Saal setzt das Ensemble Zefiro mit „Melodina“ die musikalische Reise fort, den Abschluss bildet ab 16 Uhr „Frau Tropf im Fluss“, eine musikalische Moldau-Reise. Dazu kommen u. a. Mitmach-Stationen im Park, Mini-Konzerte junger Talente, das Format „Tonkünstler Next Generation“ im Foyer der Reitschule, kreative Bastel- und Bewegungsangebote, eine Papierwerkstatt des KinderKunstLabors St. Pölten sowie ein Tierstimmenquiz des Museums Niederösterreich. Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 01/5868383, e-mail [email protected] und www.grafenegg.com/familientag.

Ebenfalls am Sonntag, 21. Juni, hebt sich der Vorhang der Sommerarena Baden zur 120-Jahre-Jubiläumssaison mit einer Eröffnungsgala, bei der das Orchester der Bühne Baden unter Michael Zehetner gemeinsam mit den Solistinnen und Solisten Nina Bezu, Ilia Staple, Mariella Hofbauer, Thomas Weinhappel und Matteo Ivan Rašić ab 19.30 Uhr die großen Juwelen der Operette von Franz Lehár, Emmerich Kálmán, Johann Strauss u. a. feiert. Nähere Informationen und Karten unter 02252/22522, e-mail [email protected] und www.buehnebaden.at.

Am Sonntag, 21. Juni, begibt sich auch der Gerichtsmediziner Prof. Dr. Christian Reiter auf Schloss Atzenbrugg auf Spurensuche nach den letzten Lebensjahren Franz Schuberts und geht im Rahmen der Schubertiade „Von Liebe und Vergänglichkeit“ gemeinsam mit Ildikó Raimondi und der Pianistin Ania Druml der Frage nach, woran Schubert wirklich starb. Beginn ist um 16 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 0660/4466345, e-mail [email protected] und www.schubertschloss.at.

„Klarinettenquintette im Aufbruch zur Sommerfrische“ stehen am Sonntag, 21. Juni, im Literatursalon der Schlossgärtnerei Wartholz in Reichenau an der Rax auf dem Programm, wo Mitglieder der Wiener Philharmoniker gemeinsam mit der Solistin Andrea Götsch ab 11 Uhr die Klarinettenquintette in A-Dur KV 581 von Wolfgang Amadeus Mozart und in h-moll ip. 115 von Johannes Brahms zur Aufführung bringen. Nähere Informationen und Karten unter 02666/52289, e-mail [email protected] und www.schloss-wartholz.at.

Zum 200. Todestag von Carl Maria von Weber gibt Andreas Stockinger am Sonntag, 21. Juni, ab 20 Uhr im Maturasaal von Stift Seitenstetten ein Klavierkonzert. Nähere Informationen und Karten unter 07477/42300-0, e-mail [email protected] und www.stift-seitenstetten.at.

Niederösterreichische Nachwuchstalente, die beim Bundeswettbewerb „prima la musica“ mit herausragenden Leistungen aufzeigen konnten, geben am Montag, 22. Juni, ab 16 Uhr bei freiem Eintritt ein Konzert im Festzelt vor dem ORF-Landesstudio Niederösterreich in St. Pölten. Zu hören sind dabei u. a. die Arie „Non piu andrai" aus Wolfgang Amadeus Mozarts Oper „Le nozze di figaro", ein für Marimba und Vibraphon arrangiertes Divertimento von Joseph Haydn, Sergej Prokofjews Sonate op. 83 B-Dur und „Allegro Appassionato“ op. 43 von Camille Saint-Saëns. Nähere Informationen unter 0676/88405341, e-mail [email protected] und www.mkmnoe.at.

Schließlich spielt am Dienstag, 23. Juni, ab 19 Uhr zur Eröffnung des „Badener Jazzsommers“ im Café Central in Baden Elmo Nero mit der Bassistin Gina Schwarz, dem Gitarristen Christoph Helm und dem Schlagzeuger Chris Parker auf. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen und Kartenreservierungen unter 0680/2004508, e-mail [email protected] und www.projazz.at.