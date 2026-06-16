Podcast-Reihe mit Thomas Brezina

Wien (OTS) -

Die Indische Botschaft in Wien lädt Medienvertreter herzlich zur Vorstellung einer neuen Video-Podcast-Reihe ein, die auf dem von der Botschaft herausgegebenen illustrierten Geschichtenbuch „Geschichten aus dem Panchatantra“ basiert. Der Podcast wird von dem renommierten österreichischen Kinderbuchautor, Moderator und Geschichtenerzähler Thomas Brezina präsentiert.

2. Die Veranstaltung findet am 18. Juni 2026 um 9:00 Uhr in der Dr.-BrunoKreisky-Volksschule, Svetelskystraße 4–6, 1110 Wien, statt.

3. Im Mittelpunkt steht die Vorstellung der neuen Video-Podcast-Reihe, die fünfzehn Geschichten aus dem Geschichtenbuch in einem modernen, kindgerechten Format nacherzählt. Fünfzig Schulkinder werden einigen Geschichten zuhören, die von Botschafter Shambhu S. Kumaran vorgetragen werden. Anschließend folgt die digitale Vorführung der ersten Folge der Podcast-Reihe. An der Veranstaltung nehmen auch Schulleiter, Lehrkräfte und Vertreter der Wiener Bildungsdirektion teil.

4. Die Veranstaltung bietet spannende Foto- und Videomotive: eine Lesung des Botschafters mit Schülern, die Präsentation des neuen Videopodcasts mit Herrn Brezina sowie Einblicke in ein Kultur- und Bildungsprojekt, das indische Erzähltraditionen mit österreichischer Kreativität verbindet.

5. Der Originaltext des Panchatantra wurde vor mehr als zweitausend Jahren in Indien verfasst und vermittelt Kindern durch Geschichten über kluge Hasen, mutige Mäuse, listige Schakale, mächtige Löwen und schlagfertige Vögel etwas über den Sinn des Lebens und seine Herausforderungen. Diese Geschichten, die Kontinente und Jahrhunderte überdauert haben, sprechen Kinder und Erwachsene gleichermaßen an und handeln von Freundschaft, Mut, Umsicht und Widerstandsfähigkeit. Das Buch wurde vom österreichischen Cartoonisten Klaus Pitter illustriert, bereits an verschiedene Schulen verteilt und wird 36 Bibliotheken in Wien geschenkt.

6. Medienvertreter sind herzlich eingeladen, persönlich an der Vorstellung teilzunehmen und über die Veranstaltung zu berichten.

Launch der Podcast-Reihe der Indischen Botschaft

Datum: 18.06.2026, 09:00 Uhr - 18.06.2026, 09:45 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Dr. Bruno Kreisky Volksschule (GEPS 11)

Svetelskystraße 4–6

1110 Wien

Österreich