  • 16.06.2026, 11:57:32
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ÖVP - Taborsky: Freie Flächen an Schulen bestmöglich für Bildung nutzen

Wiener Volkspartei fordert Transparenz und praktikable Lösungen bei Schulwartwohnungen

Wien (OTS) - 

Die Wiener Volkspartei sieht angesichts des Berichts der Tageszeitung „Kurier“ über leerstehende Schulwartwohnungen an Wiener Schulen Handlungsbedarf. Gerade bei steigender Platznot müsse sorgfältig geprüft werden, wie freie Flächen bestmöglich für den Schulbetrieb genutzt werden können.

„Schulwarte leisten einen wichtigen Beitrag zum Funktionieren unserer Schulen. Selbstverständlich brauchen sie geeignete Rückzugs- und Aufenthaltsmöglichkeiten. Gleichzeitig müssen leerstehende Flächen dort, wo sie nicht mehr als Dienstwohnung benötigt werden, rasch und sinnvoll für Bildung und Betreuung nutzbar gemacht werden“, so Gemeinderat Hannes Taborsky.

Dafür brauche es eine transparente Übersicht, welche Schulwartwohnungen tatsächlich leer stehen, wie lange diese bereits ungenutzt sind und welche Nachnutzung vorgesehen ist. Ziel müsse eine praktikable Lösung sein, die die Bedürfnisse der Schulwarte berücksichtigt und zugleich den Schülerinnen und Schülern zugutekommt.

„Wenn an Schulen Platz dringend gebraucht wird, darf Leerstand nicht zur Dauerlösung werden. Die Stadt Wien muss hier für Klarheit sorgen und vorhandene Ressourcen verantwortungsvoll einsetzen“, so Taborsky abschließend.

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