„Young Champions“: Niederösterreichs Nachwuchsmeister 2025 in Stockerau geehrt

St. Pölten (OTS) -

Das Veranstaltungszentrum Z-2000 in Stockerau bildete am Montagabend den würdigen Rahmen für die diesjährige Ehrung der „Young Champions“ von SPORTLAND Niederösterreich. Der für Sport zuständige LH-Stellvertreter Udo Landbauer gratulierte den Nachwuchsmeistern persönlich zu ihren großartigen Leistungen und überreichte im Namen des Landes Niederösterreich Urkunden sowie Medaillen.

„412 Nachwuchsmeistertitel in 39 unterschiedlichen Sportarten sind eine beeindruckende Bilanz, auf die wir mit Recht sehr stolz sein können! Unsere Nachwuchstalente verfolgen ihre sportlichen Ziele mit großer Leidenschaft, Disziplin und Einsatzbereitschaft. Sie sind Aushängeschilder für ihre Vereine und unser gesamtes Bundesland sowie wertvolle Vorbilder für unsere Kinder und Jugendlichen“, zeigte sich LH-Stellvertreter Udo Landbauer beeindruckt und betonte zudem: „Wir investieren laufend und konsequent in unsere Sportlandschaft, die Talenteerkennung und Talenteförderung sowie in die Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Leistungs- und Spitzensport, damit wir auch künftig solche blau-gelben Erfolgsgeschichten schreiben können.“

Insgesamt errangen Niederösterreichs Youngsters im vergangenen Jahr beeindruckende 317 Nachwuchsmeistertitel in Einzelbewerben. Dazu kamen 83 Gruppentitel sowie zwölf Meistertitel in Mannschaftsbewerben. Insgesamt war der blau-gelbe Sportnachwuchs damit in 39 Sportarten erfolgreich. Zu den Geehrten zählten unter anderem Anna Hammarberg, die im U21-Beachvolleyball triumphierte, Snowboarder Joachim Gravogl, der sich den Titel im Parallelriesentorlauf der Jugendlichen sicherte, sowie Marco Glinz, der in der U18-Altersklasse über 110m Hürden der Schnellste war. Bei den Teams durften sich unter anderem die Turnerinnen des ATV Wiener Neustadt in der Altersklasse bis elf Jahre über eine Auszeichnung freuen. Durch den Abend führte Moderator Bernhard Vosicky. Für die festliche Umrahmung der Veranstaltung sorgte der Circus Pikard.

Weitere Informationen: Patrick Pfaller, Leitung Presse & Kommunikation SPORTLAND Niederösterreich, Mobil: +43 676 812 19876, E-Mail: [email protected].