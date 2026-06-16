  • 16.06.2026, 11:50:02
  • /
  • OTS0094

Deregulierung Neuer Gentechnik: Transparenz und fairer Wettbewerb müssen erhalten bleiben

ETÖ fordert EU-Abgeordnete auf, Gesetzesentwurf abzulehnen; Kennzeichnung, Rückverfolgbarkeit, Risikoprüfung und Schutz vor Patenten auf NGT-Pflanzen absichern!

Sprögnitz/Wien (OTS) - 

Am 17. Juni findet im EU-Parlament die Abstimmung zum künftigen Umgang von Pflanzen aus Neuer Gentechnik (NGT) statt. Enkeltaugliches Österreich (ETÖ) fordert die EU-Parlamentarier:innen dazu auf, das Gesetz in derzeitiger Form abzulehnen und für Abänderungsanträge zu stimmen, die zentrale Prinzipien einer transparenten und fairen Lebensmittelwirtschaft darstellen: durchgehende Kennzeichnung von NGT-Produkten vom Saatgut bis ins Regal, lückenlose Rückverfolgbarkeit und Risikoprüfung, sowie ein wirksamer Schutz vor Patenten auf NGT-Pflanzen und -Saatgut.

ETÖ sieht die akute Gefahr, dass durch den vorliegenden Gesetzesentwurf die Transparenz in der Lebensmittelproduktion geschwächt wird. „Ohne durchgehende Kennzeichnung wird die Freiheit zur selbstbestimmten Entscheidung beim Griff ins Lebensmittel-Regal in der Praxis ausgehebelt. Das wiederum untergräbt das Vertrauen der Konsument:innen in die Lebensmittelbranche“, betont Markus Leithner, Strategischer Leiter von ETÖ.

Zudem würden nach dem derzeitigen Stand die Kosten für Kontrollen, Absicherung und mögliche Kontaminationen jene Marktteilnehmer:innen tragen, die sich bewusst für Gentechnik-freie Produktion entscheiden. "Das wäre eine massive Belastung für die Bio- und die Gentechnikfrei-Branche. Hier braucht es Rechtssicherheit, um fairen Wettbewerb und einen funktionierenden Markt sicherzustellen“, so Leithner abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Enkeltaugliches Österreich
Markus Leithner, MSc.
Strategische Leitung
Telefon: +43677 643 96 980
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.etoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EKL

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Enkeltaugliches Österreich - ETÖ

Rückfragen & Kontakt

Enkeltaugliches Österreich
Markus Leithner, MSc.
Strategische Leitung
Telefon: +43677 643 96 980
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.etoe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright