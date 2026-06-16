Totschnig beim Austrian World Summit: „Zeigen österreichische Erfolge auf Weltbühne“

Wien (OTS) -

Unter dem Motto „We are unstoppable“ ist Wien heuer bereits zum zehnten Mal Schauplatz des Austrian World Summit 2026. Was als Initiative von Arnold Schwarzenegger begann, hat sich zu einer der international bedeutendsten Plattformen für Klimaschutz, Innovation und konkrete Lösungen entwickelt. Umwelt- und Klimaminister Norbert Totschnig war Teil des Jubiläum-Summits und unterstrich Österreichs Vorreiterrolle bei Umwelt- und Klimaschutz und hier besonders im Bereich der erneuerbaren Energie.



„Einmal im Jahr blickt die Welt für den hochkarätig besetzten Austrian World Summit nach Österreich. Wir nutzen die Gelegenheit und zeigen unsere Fortschritte, Erfolge und modernen Umwelttechnologien auf der Weltbühne. Gleichzeitig können wir uns Erfolgsbeispiele aus aller Welt ansehen und davon lernen. Dieser gegenseitige Austausch ist wertvoll und macht uns tatsächlich gemeinsam ´unstoppable´. Österreich ist mit mehr als 80 Prozent Anteil beim Strom aus erneuerbaren Quellen wie Wind, Wasser und Sonne im internationalen Spitzenfeld vorne dabei. Diesen rot-weiß-roten Erfolgsweg wollen wir weiter gehen. Damit machen wir Österreich auch unabhängiger von internationalen Krisen und von fossilen Energieimporten. Außerdem senken wir die Kosten für Haushalte und Betriebe und werden als Wirtschafts- und Innovationsstandort noch attraktiver,“, so Umwelt- und Klimaminister Norbert Totschnig.



Klimaschutz und Klimawandelanpassung als zentrale Themen

Die langfristige Ambition Österreichs geht über das Erreichen der Emissionsziele hinaus: Österreich soll ein Land sein, in das Unternehmen investieren, weil Fachkräfte hochqualifiziert sind und Energie zuverlässig verfügbar, nachhaltig und leistbar ist.



Neben dem Reduzieren von Treibhausgasen ist es auch notwendig, Aktivitäten für die zunehmenden Klimafolgen zu setzen. Investitionen in die Klimawandelanpassung – zum Beispiel beim Hochwasserschutz, der Waldbrandprävention oder der Vorbereitung auf Extremwetterereignisse – sind dafür zentral. Emissionsreduktion und Anpassung an den Klimawandel gehen Hand in Hand und machen Österreich zukunftsfähig.



„Besonders in geopolitisch angespannten Zeiten wie heute ist es erfreulich, dass wir uns im Zeichen des Umwelt- und Klimaschutzes international vernetzen und den Blick verantwortungsvoll auf eine gute Zukunft für die nächsten Generationen richten“, betont Totschnig.