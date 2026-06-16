VOLTFACTORY® produziert Batterie für die neue 2027 KTM FREERIDE E

Bad Leonfelden / Oberösterreich (OTS) -

KTM hat gemeinsam mit dem Batteriesystemspezialist VOLTFACTORY® in Rekordzeit die leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterie MX50 für das Elektromotorrad 2027 KTM FREERIDE E entwickelt. Die Produktion der ersten Batterien am Produktionsstandort in Bad Leonfelden ist bereits angelaufen – parallel zur Markteinführung des Modells durch KTM.

Die MX50-Batterie bietet eine Kapazität von 5,5 kWh, was eine geschätzte Fahrzeit von 2 bis 3 Stunden unter Enduro-Bedingungen in wechselndem Gelände ermöglicht. Mit einer um 50 Prozent gesteigerten Reichweite durch die um 40 Prozent verbesserte Batteriekapazität, einer Nennspannung von rund 50 V, einem Gesamtgewicht von nur 29 kg und einer Lebensdauer von mehr als 1.000 Ladezyklen, ist es dem Batteriehersteller gelungen, die hohen Anforderungen seitens KTM an die E-Batterie zu erfüllen.

Innovative Technologie und Flexibilität

VOLTFACTORY® setzt bei der MX50 auf modernste Fertigungstechnologien, wie die Zellkontaktierung mittels Laserschweißen, um die Leistungsfähigkeit und Sicherheit der Batterie zu maximieren. Darüber hinaus ist die Batterie für verschiedene Ladeoptionen ausgelegt: Mit dem 660-Watt-Ladegerät ist diese in 8 Stunden vollständig geladen und erreicht innerhalb von weniger als 6 Stunden 80 % ihrer Kapazität.

„Mit unserer Expertise in der Batterietechnologie ist es uns gelungen, in kürzester Zeit eine Batterie zu entwickeln, die nicht nur die Performance und Reichweite der 2027 KTM FREERIDE E maximiert, sondern auch den Fahrspaß und die Nachhaltigkeit in Einklang bringt“, erklärt Stefan Gaigg, CEO der VOLTFACTORY Group.

Arno Ebner, Vice President Global Procurement KTM AG: „Als Hersteller von Elektromotorrädern legen wir neben den höchsten Perfomanceanforderungen besonderen Wert auf Nachhaltigkeit. Mit der VOLTFACTORY® haben wir einen verlässlichen Partner für die Entwicklung und Produktion der MX50 Batterie an unserer Seite, der die technischen Anforderungen erfüllt und durch die lokale Produktion unseren ökologischen Fußabdruck reduziert“.

Die 2027 KTM FREERIDE E ist ab sofort bei autorisierten KTM-Händlern erhältlich.

Über VOLTFACTORY®

VOLTFACTORY® entwickelt und produziert Batteriesysteme, Batteriepacks und Energiespeicherlösungen sowie funktionskritische Komponenten wie den FLEXCOOLER® für die Elektrifizierung. Je nach Anwendung setzt das Unternehmen unter anderem auf LFP- und NMC-Zellchemien – von leistungsorientierten Lösungen für anspruchsvolle Einsatzbereiche bis hin zu kompakten Batteriesystemen für industrielle Anwendungen.

Mit dem Claim „We build power“ bringt VOLTFACTORY® Energie und Leistung in alle Bereiche des Lebens und macht die elektrische Zukunft für Menschen, Unternehmen und Gesellschaft erlebbar. In Österreichs technologisch führender Batterieproduktionsstätte deckt VOLTFACTORY® Niedrig- und Hochvoltanwendungen von 24 bis 800 Volt ab – von der Entwicklung bis zur skalierbaren Serienfertigung