  • 16.06.2026, 11:38:32
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Spielen, Basteln und Entdecken: „Mach mit“ auf kids.ORF.at

Wien (OTS) - 

Sockenhunde, Klorollenfüchse, Zwetschenfleck oder Süßkartoffel-Brownies – all das gibt es im Programm von ORF KIDS zu entdecken. Wer das nachbasteln bzw. nachkochen will, kann das jetzt auch auf kids.ORF.at entdecken. Zu finden sind dort Rezepte, Bastelanleitungen, Freizeittipps und vieles mehr.

Die neue Rubrik von kids.ORF.at lädt Kinder ein, aktiv zu werden und Neues auszuprobieren. Es gibt regelmäßig neue Inhalte zu entdecken, die für Unterhaltung und Inspiration sorgen. Unter „Mach mit“ findet man zahlreiche Ideen zum Ausprobieren – kreative Bastelanleitungen zum Nachmachen, einfache Rezepte zum Nachkochen, Tipps zu Büchern, Filmen, Spielen, Apps und Freizeitangeboten und außerdem spannende Gewinnspiele. Die Sendungen und Serien von ORF KIDS sind weiterhin jederzeit abrufbar.

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