FIFA Fußball-WM 2026 im ORF mit Auftakt zur 2. Runde

Wien (OTS) -

Weiter geht es mit der FIFA Fußball-WM 2026 im ORF am Donnerstag, dem 18. Juni, mit dem Auftakt zur zweiten Runde der Gruppenphase und dabei heißt es für die Fans Kondition beweisen, denn gleich drei Spiele stehen auf dem WM-Programm in ORF 1: Um 17.05 Uhr eröffnen Ernst Hausleitner, Roman Mählich und Lisa Makas das „WM-Studio“. Los geht es um 18.00 Uhr in Atlanta mit Tschechien – Südafrika, beide Teams stehen nach den Niederlagen zum Auftakt bereits unter Zugzwang. Thomas König und Michael Liendl kommentieren. Um 21.00 Uhr erfolgt in Los Angeles der Anpfiff von Schweiz – Bosnien-Herzegowina, vor allem die Eidgenossen haben nach dem 1:1 gegen Katar einiges gut zu machen. Dietmar Wolff und Roman Mählich sind die Kommentatoren. Zum Abschluss des WM-Tages trifft in Vancouver Kanada auf das Überraschungsteam Katar (Ankick 0.00 Uhr). Es kommentieren Anna-Theresa Lallitsch und Michael Liendl. Aus den USA mit den aktuellsten Neuigkeiten rund um das österreichische Nationalteam melden sich Rainer Pariasek und Andreas Herzog.

Alles zum vorangegangenen WM-Tag und einen Ausblick auf die Spiele des Tages bzw. Abends bietet die „Morning Show“ um 9.10 Uhr in ORF 2, gehostet von Kristina Inhof und Helge Payer. Bereits um 6.30 Uhr steht ebenfalls in ORF 2 ein fünfminütiges „WM-Update“ auf dem Programm.

Das gesamte ORF-Programmangebot zur Fußball-WM wird mit Untertiteln angeboten.

Alles dreht sich um König Fußball – selbstverständlich auch auf sport.ORF.at, ORF ON und im ORF-Fußball-Special. Das umfangreiche multimediale Package zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 umfasst alles, was das Fanherz begehrt – von Live-Streams der vom ORF übertragenen Spiele inkl. zusätzlichen Tactical Feeds über Highlight-Videos und -Clips von allen Partien bis zu Storys, Daten, Live-Blogs und -Tickern. Volles WM-Programm also auch im Web und via Apps. Laufend aktuelle News und Highlights stellen auch die Social-Media-Angebote des ORF Sport und der ORF TELETEXT bereit.