  • 16.06.2026, 11:31:34
  • /
  • OTS0083

Feierlicher Eröffnung - Tage der Begegnung - Wiener Tierkrematorium

Feierliche Eröffnung des Zubaus sowie der neuen dritten Ofenanlage

Gebäude Wiener Tierkrematorium
Wien (OTS) - 

Die Wiener Tierkrematorium GmbH lädt zur feierlichen Eröffnung des Zubaus sowie der neuen dritten Ofenanlage am 26. Juni 2026 ab 13:00 Uhr in die Betriebsstätte, Margetinstraße 16, 1110 Wien ein.

Im Anschluss stehen Vertreterinnen und Vertreter für Gespräche sowie Besichtigungen der neuen Anlage zur Verfügung.

Das Wiener Tierkrematorium besteht seit über 30 Jahren und ist eine etablierte Einrichtung. Die Eigentumsanteile liegen bei 51 % REIWAG und 49 % B&F Wien (Stadt Wien).

Mit dem Zubau und der neuen Ofenanlage werden zusätzliche Kapazitäten geschaffen, um Wartezeiten zu verkürzen und noch mehr würdige Kremierungen zu ermöglichen.

Das Team unter der Leitung von Geschäftsführerin Melanie Wachter begleitet Tierhalterinnen und Tierhalter in dieser emotionalen Zeit mit Respekt, Einfühlungsvermögen und Professionalität.

Im Rahmen der Eröffnung finden zudem am Freitag 26.06.2026 von 13.00 -18:00 Uhr und am Samstag, 27.06.2026 von 10:00 - 18:00 Uhr „Tage der Begegnung“ statt: Interessierte erhalten dabei Einblicke in das Krematorium und seine Arbeit.

Feierliche Eröffnung - Zubau Wiener Tierkrematorium - Tage der Begegnung

Datum: 26.06.2026, 13:00 Uhr - 27.06.2026, 18:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Wiener Tierkrematorium GmbH
Margetinstraße 16
1110 Wien
Österreich

URL: https://www.wtk.at

Rückfragen & Kontakt

Wiener Tierkrematorium GmbH
Melanie Wachter
Telefon: +43 1 523 46 79
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Gebäude Wiener Tierkrematorium [Bild, 71.63KB]
[Freitag, 26.06.2026, 13:00]
[Samstag, 27.06.2026, 13:00]
Vorschau Youtubevideo [Video]

Wiener Tierkrematorium GmbH

Rückfragen & Kontakt

Wiener Tierkrematorium GmbH
Melanie Wachter
Telefon: +43 1 523 46 79
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright