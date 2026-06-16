Feierlicher Eröffnung - Tage der Begegnung - Wiener Tierkrematorium

Wien (OTS) -

Die Wiener Tierkrematorium GmbH lädt zur feierlichen Eröffnung des Zubaus sowie der neuen dritten Ofenanlage am 26. Juni 2026 ab 13:00 Uhr in die Betriebsstätte, Margetinstraße 16, 1110 Wien ein.

Im Anschluss stehen Vertreterinnen und Vertreter für Gespräche sowie Besichtigungen der neuen Anlage zur Verfügung.

Das Wiener Tierkrematorium besteht seit über 30 Jahren und ist eine etablierte Einrichtung. Die Eigentumsanteile liegen bei 51 % REIWAG und 49 % B&F Wien (Stadt Wien).

Mit dem Zubau und der neuen Ofenanlage werden zusätzliche Kapazitäten geschaffen, um Wartezeiten zu verkürzen und noch mehr würdige Kremierungen zu ermöglichen.

Das Team unter der Leitung von Geschäftsführerin Melanie Wachter begleitet Tierhalterinnen und Tierhalter in dieser emotionalen Zeit mit Respekt, Einfühlungsvermögen und Professionalität.

Im Rahmen der Eröffnung finden zudem am Freitag 26.06.2026 von 13.00 -18:00 Uhr und am Samstag, 27.06.2026 von 10:00 - 18:00 Uhr „Tage der Begegnung“ statt: Interessierte erhalten dabei Einblicke in das Krematorium und seine Arbeit.

Feierliche Eröffnung - Zubau Wiener Tierkrematorium - Tage der Begegnung

Datum: 26.06.2026, 13:00 Uhr - 27.06.2026, 18:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Wiener Tierkrematorium GmbH

Margetinstraße 16

1110 Wien

Österreich

URL: https://www.wtk.at