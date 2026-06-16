- 16.06.2026, 11:30:04
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- OTS0082
UITP Europe Forum 2026 versammelt führende Köpfe des öffentlichen Verkehrs in Brüssel
Global Rail Group CEO und Vice Chair der UITP Europe Division Gabrielle Costigan leitet das Forumsprogramm zu Politik, Innovation und nachhaltiger Mobilität
Gabrielle Costigan, Vice Chair der UITP Europe Division, übernimmt den Vorsitz des UITP Europe Forum 2026, das am 23. und 24. Juni 2026 in Brüssel stattfindet.
Das von der UITP – dem Internationalen Verband für öffentliches Verkehrswesen – organisierte Forum bringt Verkehrsunternehmen, Aufgabenträger, politische Entscheidungsträger und Industriepartner aus ganz Europa zusammen. Im Mittelpunkt der Diskussionen stehen die europäische Verkehrspolitik, Fachkräfteentwicklung und Qualifizierung, Forschung und Innovation, datengestützte Mobilität sowie die Zukunft automatisierter Verkehrssysteme.
„Das UITP Europe Forum ist der Ort, an dem Politik auf Praxis trifft – und genau diesen Austausch braucht unsere Branche jetzt. Ich freue mich auf einen Tag offener, zukunftsorientierter Diskussionen verbunden mit praxisnahen Lösungen gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus ganz Europa."
— Gabrielle Costigan, CEO, Global Rail Group und Vice Chair, UITP Europe Division
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