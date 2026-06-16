Stefanie Hertel und Marco Ventre begrüßen zum „Wenn die Musi spielt – Sommer Open Air“ in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Schlager, Volksmusik und beste Stimmung: Seit 30 Jahren kommen die Stars der volkstümlichen Musik und des Schlagers beim „Wenn die Musi spielt – Sommer Open Air“ in Bad Kleinkirchheim / St. Oswald zusammen. Stefanie Hertel und Marco Ventre begrüßen am Samstag, dem 20. Juni 2026, um 20.15 Uhr live in ORF 2 und auf ORF ON auch dieses Jahr wieder ein hochkarätiges Line-up, das mit zahlreichen Hits auf den Sommer einstimmt: Alpenrebellen, Sašo Avsenik und seine Oberkrainer, Pietro Basile, Bernhard Brink, Julia Buchner, Draufgänger, Anja Fischthaler, Hansi Hinterseer, Misha Kovar, Lisa Miko, Nik P., Die Nockis, Jason Nussbaumer, Pagger Buam, Marc Pircher, Sigrid & Marina, Simone, Die Südsteirer, voXXclub und die Jungen Zillertaler. Gleich danach, um 23.00 Uhr, erzählen in „Marc Pirchers Hitgeschichten“ die Zillertaler Schürzenjäger, Jonny Hill, G.G. Anderson, Petra Frey, die junge Volksmusikband ZWIRN sowie Sigrid & Marina über die Entstehung ihrer berühmtesten Lieder und vieles mehr.

„Wenn die Musi spielt – Sommer Open Air“ live um 20.15 in ORF 2 und auf ORF ON

2026 wird dabei ein ganz besonderes Jahr: Vor genau 30 Jahren begann hier, inmitten der Kärntner Nockberge, die Erfolgsgeschichte des Sommer Open Airs. Seitdem ist die „Musi“ weit mehr als eine TV-Show – sie ist Kult, Sommerfest und Herzensort für Generationen von Zuschauerinnen und Zuschauern. Mit Hansi Hinterseer ist einer der prägenden Namen der ersten Stunde auch diesmal wieder mit dabei.

Für die legendäre „Musi“-Partystimmung sorgen heuer Publikumslieblinge wie voXXclub, die jungen Zillertaler und die Südsteirer. Dazu kommt ein weiteres Highlight: Die Draufgänger feiern bei der „Musi“ ihr 25. Bühnenjubiläum. Die Nockis werden einen brandneuen Titel präsentieren und auch Sašo Avsenik und seine Oberkrainer werden eine Premiere auf der Musi-Bühne feiern.

Neben etablierten Stars wie Bernhard Brink, Nik P. und Marc Pircher gehören auch neue Stimmen zu den großen Momenten des Abends. Zahlreiche Künstler:innen stehen 2026 zum ersten Mal auf der Musi-Bühne und Julia Buchner feiert ihr Bühnencomeback. Auch Pietro Basile, der Shootingstar aus München, bringt mit seinem temperamentvollen Sound frischen Schwung in die Sommernacht.

„Marc Pirchers Hitgeschichten“ um 23.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

In „Marc Pirchers Hitgeschichten“ begibt sich Marc Pircher erneut auf eine musikalische Reise durch Österreich. Von den ersten Tönen in einer niederösterreichischen Musikschule bis zu großen Bühnen und legendären Schlagerhits erzählt die Sendung von Liedern, die Generationen geprägt haben – und von den Menschen dahinter. Auf seiner Route trifft Marc Pircher unter anderem die Zillertaler Schürzenjäger, Jonny Hill, G.G. Anderson, Petra Frey, die junge Volksmusikband ZWIRN sowie Sigrid & Marina. Persönliche Gespräche über ihre Karriere, ihre größten Erfolge und die Geschichten hinter ihren Liedern. Atmosphärische Landschaftsbilder, Archivaufnahmen großer TV-Momente und persönliche Gespräche machen „Marc Pirchers Hitgeschichten“ zu einer musikalischen Zeitreise – von den Anfängen bis zu den Hits von heute und morgen.

Service für hör- und sehbeeinträchtigtes Publikum

Die Sendung „Wenn die Musi spielt – Sommer Open Air“ wird umfassend barrierefrei ausgestrahlt. Für gehörlose und hörbeeinträchtigte Zuschauer:innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf ORF ON Live-Untertitel zur Verfügung. Für das blinde und sehbeeinträchtigte Publikum wird die Sendung mit einem gesprochenen Audiokommentar erlebbar gemacht. Diese akustische Bildbeschreibung wird von dem erfahrenen Audiokommentatoren-Team Nicole Hammer und Johannes Karner gesprochen. Die Audioversion ist durch Umschalten auf den zweiten Tonkanal (TV-Gerät) sowie auf ORF ON (Stream) hörbar.

Die barrierefreien Sendungen stehen auf on.ORF.at auch als Video-on-Demand zur Verfügung.