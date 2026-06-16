Iran-Deal und Käfig-Kampf: Hat Trumps Show-Politik Erfolg? „Pro und Contra“ heute um 22:20 Uhr auf PULS 4 & JOYN

Wien (OTS) -

Mitten in den Feierlichkeiten zu seinem 80. Geburtstag und dem 250-jährigen Jubiläum der US-Unabhängigkeit verkündete Donald Trump überraschend eine Absichtserklärung zur Beendigung des Iran-Krieges. Einmal mehr schafft der US-Präsident im Alleingang Fakten und zwingt gleichzeitig die Staatengemeinschaft zum Handeln. Seine „America First“-Doktrin drängt die Europäische Union nun endgültig zu einer drastischen, eigenständigen Aufrüstung, um die eigene Sicherheit zu garantieren.



Diese harte Machtpolitik betrifft längst den Alltag der Menschen hierzulande – von der Energiesicherheit bis zu den Preisen an den Kassen. Wie sehr verändert Trump die Weltpolitik nachhaltig? Und was bedeutet diese neue Realpolitik konkret für Österreich? Darüber diskutieren bei Moderatorin Manuela Raidl:

Jean Asselborn: Langjähriger Außenminister von Luxemburg

Langjähriger Außenminister von Luxemburg Ursula Plassnik: Ehemalige österreichische Außenministerin und Diplomatin, ÖVP

Ehemalige österreichische Außenministerin und Diplomatin, ÖVP Sandra Navidi: Deutsch-amerikanische Juristin und Finanzexpertin

Deutsch-amerikanische Juristin und Finanzexpertin George Weinberg: Geschäftsführer der „Republicans Overseas“ in Deutschland

Geschäftsführer der „Republicans Overseas“ in Deutschland Regula Stämpfli: Schweizer Politikwissenschaftlerin

Direkt danach bei „Breaking Media“: Was traut sich Clemens Pig? Gerhard Zeiler im Interview zur ORF-Zukunft



Clemens Pig ist am vergangenen Donnerstag zum nächsten ORF-Generaldirektor bestellt worden. Vermutlich nie zuvor ist dieser Prozess so im Fokus der Öffentlichkeit und auch der Kritik gestanden. Moderatorin Gundula Geiginger spricht mit Medienmanager Gerhard Zeiler über seine Sicht auf den Bewerbungsprozess und was der ORF leisten und ändern muss. Gerhard Zeiler antwortet auf die Frage, ob Clemens Pig ein qualifizierter Kandidat sei: „Ich glaube, dass andere besser qualifiziert waren. Aber man kann ihn auch nicht als unqualifiziert bezeichnen.“ Zur Frage, ob Johannes Larcher "sein" Kandidat war, was er von der Performance von Andreas Babler hält und ob eine Rückkehr in die Politik vorstellbar wäre, nimmt Zeiler in „Breaking Media“ ab 23:20 Uhr auf PULS 4 & JOYN Stellung.



Außerdem: Wie unabhängig ist der ORF tatsächlich? „Breaking Media" spricht mit SPÖ-Mediensprecher Klaus Seltenheim über mögliche politische Einmischung beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk.



"Pro und Contra“ am Dienstag um 22:20 Uhr und "Breaking Media" um 23:20 Uhr auf PULS 4 & JOYN