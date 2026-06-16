Neue Brücke über den Fuchsgrabenbach in Rohr im Gebirge

St. Pölten (OTS) -

Die Brücke über den Fuchsgrabenbach im Zuge der L 4057 im Gemeindegebiet von Rohr im Gebirge wurde neu errichtet. Die Bauarbeiten begannen am 7. April und konnten kürzlich abgeschlossen werden. In den kommenden Wochen erfolgt die Montage der neuen Geländer auf beiden Seiten der Brücke. Die Gesamtbaukosten von rund 205.000 Euro wurden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Die neue Brücke mit einer Stützweite von 2,6 Metern wurde als Stahlbetonrahmentragwerk ausgeführt und auf einem Stahlbetonfundament gegründet. Die Lage des neuen Bauwerks blieb gegenüber dem bisherigen Brückenobjekt unverändert. Im Brückenbereich wurde die Fahrbahn auf sechs Meter verbreitert und an die Breite der angrenzenden Straße angepasst. An beiden Seiten der Brücke wurden Randbalken mit einer Breite von jeweils 0,75 Metern errichtet; zur Absturzsicherung werden beidseitig Geländer montiert. Das Durchflussprofil wurde auf ein 100-jähriges Hochwasser ausgelegt.

Nördlich von Rohr im Gebirge überspannt die Brücke den Fuchsgrabenbach im Zuge der Landesstraße L 4057. Aufgrund des Alters des bestehenden Bauwerks aus den 1970er-Jahren sowie der festgestellten Schäden war ein Neubau erforderlich. Das neue Brückenobjekt wurde als Stahlbetontragwerk mit Stahlbetonfertigteilelementen ausgeführt.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]