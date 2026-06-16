Erfolgreiche Verleihung des Diploma-Thesis-Awards in Salzburg

Salzburg (OTS) -

8. Juni 2026 – Mit dem erstmals österreichweit ausgeschriebenen Diploma-Thesis-Award hat die Landesstelle Salzburg der Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (KSW) heuer junge Talente vor den Vorhang geholt. Im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung in der Salzburger Landesstelle wurden die besten Diplomarbeiten aus berufsbildenden höheren Schulen mit wirtschaftlichem Schwerpunkt ausgezeichnet. Ziel des Awards ist es, herausragende Leistungen der Schüler:innen sichtbar zu machen, wirtschaftlichen Nachwuchs zu fördern und den Dialog zwischen Ausbildung und Praxis zu stärken. Die Preisträger:innen erhielten Preisgelder in der Höhe von Ꞓ 1.500,- für den 1.Platz, Ꞓ 1.000,- für den 2. Platz und Ꞓ 500,- für den 3.Platz.

Den ersten Platz sicherte sich die Höhere Lehranstalt für Tourismus Bramberg mit der Arbeit „Digitalisierung in der Steuerkanzlei: Auswirkungen und Ausblick auf Arbeitsabläufe und Kundenbeziehungen“. Platz zwei ging an die BHAK Hallein für die Diplomarbeit „Finanzmanagement – Private Finanzplanung im Lebensverlauf“, Platz drei an die JO.HAK St. Johann im Pongau für die Arbeit „Financial Literacy an Schulen: Die Rolle der OeNB in der Förderung wirtschaftlicher Bildung bei Jugendlichen“.

„Der Diploma-Thesis-Award zeigt eindrucksvoll, wie engagiert und zukunftsorientiert sich junge Menschen mit wirtschaftlichen Fragestellungen auseinandersetzen. Die Qualität der eingereichten Arbeiten war bemerkenswert und bestätigt, wie wichtig es ist, jungen Talenten eine Bühne zu geben und sie frühzeitig für unsere Berufsgruppe zu begeistern“, betont MMag. Dr. Klaus Hilber, Erster Vizepräsident der KSW und Initiator des Diploma Thesis Awards.

„Besonders beeindruckt hat uns nicht nur die fachliche Qualität der Arbeiten, sondern auch die Motivation und das Auftreten der Maturantinnen und Maturanten. Wir haben viele engagierte junge Persönlichkeiten kennengelernt. Einige von ihnen sammeln bereits erste Berufserfahrungen in der Steuerberatung und planen einschlägige Studiengänge. Das zeigt, welches Potenzial in dieser Generation steckt“, sagt Mag. Sybille Marek, Vizepräsidentin der Landesstelle Salzburg.

Die KSW Landesstelle Salzburg zieht jedenfalls positive Bilanz. Sämtliche eingereichten Diplomarbeiten überzeugten durch interessante Themenstellungen und hohe Qualität und wurden zurecht ausgezeichnet.

Fotos der Veranstaltung finden Sie unter https://ksw.or.at/landesstellen/salzburg/aktuelles/