Mehr als 100 Millionen Seitenaufrufe: Ligaportal in neuen Sphären

Graz/Sattledt (OTS) -

Der Mai ist ein Wonnemonat, für das Ligaportal gilt das ganz besonders: Denn es sind jene Wochen im Jahr, in denen es in den nationalen und internationalen Ligen um Meistertitel, um die Europacup-Teilnahme, um den Klassenerhalt oder den Aufstieg geht. Matches mit Brisanz wecken das Interesse der Menschen am rollenden Ball umso mehr – und genau das spielt der Fußball-Plattform, die zur STYRIA-Familie gehört, in die Hände.

So konnte das Ligaportal laut jüngster Zahlen der Österreichischen Webanalyse (ÖWA) im Mai 2026 seine Relevanz nochmals steigern, liegt jetzt mit 100,5 Millionen Seitenaufrufen (Page Impressions) unter den Top Ten aller heimischen Online-Angebote und bei der Usetime sogar auf Platz eins: im Schnitt bleiben User 8 Minuten und 35 Sekunden durchgehend auf Ligaportal-Angeboten.*

Ein Meilenstein ist erreicht

„Mehr als 100 Millionen Seitenaufrufe, das war lange Zeit eine Vision“, sagt Dr. Thomas Arnitz, der das Unternehmen 2007 gemeinsam mit seinem Geschäftspartner und IT-Experten Mag. Michael Lattner gegründet hat. Seither ist eine Menge geschehen und das Ligaportal ist in Sphären aufgestiegen, in denen man sich nicht mehr nur mit den Großen misst – man ist selbst ein Großer geworden: „ Dass wir diesen Meilenstein nun erreicht haben, macht uns extrem stolz. Denn eines kann man gar nicht oft genug betonen: Wir beschäftigen uns rein mit dem Thema Fußball. “

Erstaunlich ist auch die Zahl der Besuche (Visits), die das Ligaportal verzeichnet: 12,5 Millionen sind es, gleichbedeutend mit Platz neun in der ÖWA-Liste, noch vor einigen anderen namhaften (News-)Portalen. In der Sparte Sport hat es auch hier die Pole Position inne.

Wie kommt man auf derart bestechende Zahlen? Für Arnitz liegt die Antwort auf beziehungsweise in der Hand: Es ist die Nutzung der Ligaportal-App, die Hunderttausende auf ihr Smartphone geladen haben, um ihrem Verein möglichst nah zu sein und flott folgen zu können: Die Essenz der App ist der Live-Ticker, den die vielen Reporter:innen am Wochenende und unter der Woche befüllen – mit Live-Content von den Sportplätzen des Landes und von internationalem Terrain: von der Champions League über die Bundesliga bis zur regionalen 2. Klasse, vom Tor über Ausschlüsse bis hin zur Stimmung in den Stadien. Arnitz: „Wir haben etwa 12.000 Reporter:innen, die in den vergangenen 12 Monaten zumindest ein Spiel über die App getickert haben. Ihnen sind wir natürlich ganz besonders dankbar.“

Bahnbrechende KI-Entwicklung

Und weil Arnitz und Lattner technologische Weiterentwicklung sozusagen in der DNA des Ligaportals verankert haben, konnten sie erst unlängst mit einer weiteren Innovation von sich reden machen. Es ist die neue KI-Lösung namens Valentina: Ein Voice-Chatbot, der selbstständig Funktionär:innen und Trainer:innen anruft und mit gesammeltem Input automatisiert Geschichten schreibt. Das, so Arnitz, sorgt für noch mehr Aufmerksamkeit und Relevanz der unteren Ligen, die sie sich auch verdienen.

*Quelle: ÖWA/Mai 2026. Die angeführten Mediadaten unterliegen einer statistischen Schwankungsbreite. Druck- und Satzfehler vorbehalten.