„WELTjournal Spezial“ zeigt Oscar-gekrönten palästinensisch-israelischen Dokumentarfilm „No Other Land – Kein anderes Land“

Wien (OTS) -

Während im israelisch besetzten Westjordanland die Gewalt von Siedlern gegen die palästinensische Bevölkerung stetig zunimmt, hat Israel den völkerrechtswidrigen Bau von mehr als 2.000 weiteren Siedler-Wohnungen genehmigt. Westliche Länder wie Großbritannien, Frankreich, Spanien, Kanada und Australien haben Sanktionen gegen die rechtsextremen Minister Smotrich und Ben-Gvir sowie gegen gewalttätige Siedler verhängt. Israel bezeichnet dies als inakzeptabel.

Das „WELTjournal Spezial“ zeigt am Mittwoch, dem 17. Juni 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON den Oscar-gekrönten palästinensisch-israelischen Dokumentarfilm „No Other Land“ über das Schicksal einer palästinensischen Dorfgemeinschaft unter Israels Besatzungs- und Siedlungspolitik. Der junge palästinensische Aktivist und Anwalt Basel Adra, der seit Jahren die schrittweise Zerstörung seiner Gemeinde Masafer Yatta dokumentiert, trifft auf den israelischen Journalisten Yuval Abraham, der ebenfalls über die Vertreibungen berichtet und sich Basels Widerstand anschließt. Während die beiden die Abrisse von Häusern, den Protest der Dorfbewohner und das Vorgehen von Soldaten und Siedlern filmen, entsteht eine vorsichtige ungleiche Freundschaft. Neben dem Oscar als bester Dokumentarfilm wurde „No Other Land“ mit zahlreichen weiteren renommierten Filmpreisen ausgezeichnet, doch dem Film folgte auch eine Antisemitismus-Debatte – jetzt können sich Fernseh-Zuschauer:innen selbst ein Bild machen. Gestaltung: Basel Adra, Yuval Abraham, Hamdan Ballal, Rachel Szor