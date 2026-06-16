Dipl.-Päd. Dr. Bettina Ellinger zur neuen Bildungsdirektorin für Tirol bestellt

Wien (OTS) -

Bildungsminister Christoph Wiederkehr und Tirols Landeshauptmann Anton Mattle geben die Bestellung von Dipl.-Päd. Dr. Bettina Ellinger zur neuen Bildungsdirektorin für Tirol bekannt. Die Bestellung erfolgt mit Wirkung vom 01. Juli 2026.

Die Position der Bildungsdirektorin bzw. des Bildungsdirektors für Tirol wurde am 15. Jänner 2026 öffentlich ausgeschrieben. Insgesamt haben sich acht Kandidatinnen und Kandidaten in der vorgegebenen Frist für die Funktion beworben. Nach Durchführung des gesetzlich vorgesehenen Auswahlverfahrens wurden drei Bewerberinnen und Bewerber von der eingesetzten Begutachtungskommission als geeignet eingestuft. Unter diesen hat sich Dipl.-Päd. Dr. Bettina Ellinger als bestgeeignete Kandidatin herausgestellt. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen kommt dem Landeshauptmann von Tirol bei der Besetzung der Funktion ein Vorschlagsrecht zu. Die formale Bestellung erfolgt durch den Bundesminister für Bildung.

Bildungsminister Christoph Wiederkehr und Landeshauptmann Anton Mattle gratulieren Dr. Ellinger herzlich zu ihrer neuen Aufgabe und wünschen ihr viel Erfolg bei der weiteren Gestaltung des Tiroler Bildungswesens. Gleichzeitig sprechen beide dem bisherigen Bildungsdirektor Paul Gappmaier ihren ausdrücklichen Dank aus. Gappmaier stand acht Jahre lang an der Spitze der Bildungsdirektion Tirol und hat in dieser Zeit mit großem Engagement, hoher fachlicher Kompetenz und Weitblick wesentliche Impulse für die Weiterentwicklung des Bildungsstandortes Tirol gesetzt.

Bildungsminister Christoph Wiederkehr:

„Mit Dr. Bettina Ellinger übernimmt eine ausgewiesene Bildungsexpertin die Leitung der Bildungsdirektion Tirol. Sie hat im Auswahlverfahren durch ihre fachliche Qualifikation, ihre Führungskompetenz und ihre klare Vorstellung von einer modernen Bildungspolitik überzeugt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und danke Paul Gappmaier für seinen langjährigen und verdienstvollen Einsatz für die Tiroler Schulen und Bildungseinrichtungen.“

Landeshauptmann Anton Mattle:

„In den vergangenen Jahren hat Paul Gappmaier die Bildungsdirektion mit ruhiger und kompetenter Hand geführt sowie das Bildungswesen in Tirol maßgeblich weiterentwickelt. Wir haben uns bei ihm bereits im Rahmen seiner offiziellen Verabschiedung in Tirol bedanken und sein Wirken entsprechend würdigen können. In den vergangenen Wochen lag es an einer Begutachtungskommission ein entsprechendes Auswahlverfahren für seine Nachfolge durchzuführen. Auf Basis der Bewertung der Begutachtungskommission durfte ich Bildungsminister Christoph Wiederkehr die Bildungsexpertin Dr. Bettina Ellinger vorschlagen. Dieser Vorschlag wurde vom Minister angenommen und Tirol freut sich damit auf eine neue, kompetente und erfahrene Bildungsdirektorin. Ich darf Dr. Bettina Ellinger herzlich gratulieren und wünsche ihr für die neue Aufgabe alles Gute!“

Die Bestellung von Dr. Bettina Ellinger gewährleistet Kontinuität und zugleich neue Impulse für die Weiterentwicklung des Bildungsstandortes Tirol. Bund und Land werden die erfolgreiche Zusammenarbeit im Interesse der Schülerinnen und Schüler, der Lehrkräfte sowie aller Bildungseinrichtungen in Tirol fortsetzen. Die 47-jährige Diplompädagogin hat ihre berufliche Laufbahn als Lehrerin gestartet blickt auf langjährige Erfahrung im Bildungswesen zurück – zuletzt als Abteilungsleiterin der Bildungsregion Tirol Ost. Zuvor war sie als Schulqualitätsmanagerin, Pflichtschulinspektorin und Schulleiterin tätig. Neben zahlreichen ehrenamtlichen Tätigkeiten, wie als Landesleiterin des Jugendrotkreuzes Tirol (seit 2019) oder als Obfrau des Tiroler Bildungsforums (seit 2017), war Dr. Bettina Ellinger von 2013 bis 2018 Abgeordnete zum Tiroler Landtag und Vorsitzende im Ausschuss für Bildung, Sport, Kultur und Gesellschaft. Zusätzlich zu ihrem Doktoratsstudium der Erziehungswissenschaften an der Universität Salzburg absolvierte sie in den vergangenen Jahren zahlreiche Zusatzausbildungen und erwarb unter anderem zusätzliche Qualifikationen in den Bereichen Projektmanagement, Schulentwicklungsberatung oder Führung und Management.

Lebenslauf Dipl.-Päd.in Dr.in Bettina Ellinger, MA

Ausbildung

2023 – 2024 Leadership-Diplom der Verwaltungsakademie des Bundes

2021 – 2022 Lehrgang für Schulqualitätsmanager/innen

2009 – 2012 Doktoratsstudium Erziehungswissenschaften an der Universität Salzburg

2007 – 2009 Masterstudium Erziehungswissenschaften an der Universität Salzburg

2006 – 2007 Bakkalaureatsstudium Pädagogik an der Universität Salzburg

1997 – 2000 Pädagogische Akademie Innsbruck

Berufserfahrung